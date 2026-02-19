שבת של שמחה חגיגית והתעלות עברה על אלפי חסידי סקווירא, שזכו להשתתף ב"שבת חזק – סיום קריאת התורה" בצל האדמו"ר מסקווירא. המעמד נערך לרגל סיום קריאת התורה בספר התורה החדש שהוכנס בשנה שעברה, כחלק ממבצע "קדשנו" לחיזוק בענייני טכנולוגיה וצניעות.

לרגל האירוע ההיסטורי הגיעו המוני אורחים מכל העולם. בשל העומס הצפוי, בית המדרש הגדול הותאם מראש עם הרחבות מיוחדות, מקומות ישיבה נוספים וטריבונות גבוהות משלושת צדדי ההיכל ובגלריות הנשים.

בליל שבת עבר לפני התיבה לתפילת קבלת שבת בנו בכורו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מענדל. החסידים מציינים כי זהו מקרה נדיר שבו בני האדמו"ר ניגשים לעמוד בשבת רגילה. לאחר התפילה עבר הקהל לאמירת "גוט שבת", מעמד שנמשך זמן רב מהרגיל בשל ריבוי המשתתפים. במהלך הטיש בליל שבת האריכו החסידים בשירת ניגוני שמחה מיוחדים, ומאכלי השבת לאדמו"ר הוגשו בכלי זהב כמקובל בימים טובים ובשמחות בחצר הקודש.

בבוקר יום השבת שררה אווירה מיוחדת בהיכל. עם הוצאת ספר התורה נרשמה התרגשות רבה. בעליית שישי, העלייה שבה עולה האדמו"ר בדרך כלל, עלה הפעם בנו השני, הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, כאשר האדמו"ר עלה לעליית "אחרון". לפני עלייתו שוררו החסידים ברגש את ה"תנועה" הקדושה לבית רוז'ין. בסיום הקריאה הכריזו אלפי החסידים "חזק חזק ונתחזק", ובאותו מעמד הוגשה לאדמו"ר רשימה עם שמותיהם של כל החסידים שקיבלו על עצמם קבלות חדשות בענייני טכנולוגיה וקדושה.

הרה"ג רבי יעקב אייזנברגר, דומ"ץ סקווירא בני ברק, ערך תפילת "מי שברך" בנוסח "חתן תורה". האדמו"ר האזין ברוב קשב מתוך התרגשות גלויה. לאחר מכן הגביה האדמו"ר את ספר התורה, והנגיד רבי אביגדור אסטרייכר, ראש הקהל של סקווירא, התכבד בגלילה. לפני תפילת מוסף פצח האדמו"ר בריקודי קודש, ולאחר מכן עבר לפני התיבה לתפילת מוסף.

במוצאי השבת נערך בבית המדרש החדש "מעמד הודאה" רב רושם וכינוס החסידים. קיר המזרח עוטר במיצג ענק בצורת ספר תורה, עליו נדפסו שמותיהם של כ-15,000 חסידים שנטלו חלק ביוזמת "קדשנו". יו"ר המבצע, הרה"ג רבי יעקב יוסף שפיטצר, נשא דברים ועמד על חשיבות ההתנתקות מפגעי הטכנולוגיה. במהלך הערב הושמעו חרוזים על ידי הרב יהושע כף, ועל הבמה הופיעו נציגי הדורות – מבוגר, אברך וילד – ששיתפו בחיזוק האישי ששאבו מהדרכת החסידות.

במרכז המעמד נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות, בהם עמד על הצורך ביצירת גדרים וסייגים בתקופה זו. הוא התייחס בהתרגשות לספר התורה ההיסטורי של הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל זי"ע שהובא למקום, ופרץ בבכי בעת שהזכיר את זכות אבותיו.

לקראת סיום המעמד, עברו עשרות גבאי השכונות ומנהלי המוסדות לפני האדמו"ר והגישו לו מגשים עמוסים בשטרי קבלות של חברי הקהילות. האירוע נחתם בריקודים סוערים עם חמישה ספרי תורה היסטוריים, כשבמרכזם ספר התורה של צדיקי בית טשרנוביל.