אחדות צדיקים

פסגת האדמו"רים במושב אורה | סעודת ראש חודש וסיום הזוהר במעון האדמו"ר מויז'ניץ

במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נערכה אמש סעודת ראש חודש אדר, בהשתתפות האדמו"רים מתולדות אהרן ורחמסטריווקא, בשילוב סיום ספר הזוהר | צפו בתיעוד (חסידים)

סעודת ראש חודש אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ
סעודת ראש חודש אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ | צילום: צילום: באדיבות המצלם
סעודת ראש חודש אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
סעודת ר"ח אדר אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )

3
אומרים בשם הבעש"ט: כתוב, "כי בשמחה תצאון" כשנמצאים בשמחה יוצאים מכל הצרות. יה"ר מלפני אבינו שבשמים שישלח רפואה שלמה לישראל בן לאה אסתר. במהרה בימינו, ויזכה להוליכנו לקראת משיח צדקנו, במהרה בימינו. אמן.
חסידישער
2
צריכים אותו
חסיד
1
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לצדיק הדור ונזכה במהרה שהרבי יוליכינולקראת הגאולה השלימה מתוך בריאות ושמחה אמן!!!!
בשיכון

