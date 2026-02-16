כיכר השבת
נחשף לראשונה: המבצע הדרמטי לחילוץ חטופים שנכשל ברגע האחרון

מחבלים יצאו ממנהרה בעזה בזכות יכולת מסווגת ומיוחדת של צה"ל, שעקב בדריכות אחר המבצע שנועד לשחרור חטופים. ברגע האחרון המבצע נכשל - ומפח הנפש היה עצום | פרטים ראשונים נחשפו הערב באישו הצנזורה (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות (צילום: דובר צה"ל)

במהלך המלחמה בעזה ניסה צה"ל להוציא לפועל מבצע דרמטי מסוגו שבו יחולצו חטופים ישראלים. ברגע האחרון המבצע נכשל. הערב (שני) נחשפו פרטים ראשונים.

לפי הדיווח של ניצן שפירה במהדורה המרכזית בחדשות 12, באישור הצנזורה, בצה"ל הפעילו יכולת מיוחדת ומסווגת שעליה לא ניתן להרחיב ולפרט.

במסגרת המבצע אף הצליחו לגרום למחבלים לצאת ממנהרה בעזה. עוד דווח כי התכנון הראשוני היה לחלץ את החטופים ולאחר מכן להעבירם למיקום סודי בישראל, כדי שניתן יהיה לנסות לבצע מבצע דומה בהמשך.

במערכת הביטחון, כך דווח, עקבו הבכירים אחר התקדמות המבצע וראו הכל מישראל. ברגע האחרון המבצע נכשל - וכשהבינו זאת הורגש מפח נפש עצום.

עוד דווח כי מהרגע שבו המבצע נכשל הפסיקו עם השיטה הייחודית וכבר לא השתמשו בה יותר עד סוף המלחמה.

בפועל רוב ככל החטופים שבו לישראל במהלך המלחמה בעקבות עסקות חטופים שנחתמו מול ארגון הטרור.

החטופים שחולצו במבצעים צבאיים היו התצפיתנית אורי מגידיש, שהוחזקה לבדה בדירת מסתור במחנה הפליטים שאטי בעיר הזה. היא שוחררה בתחילת המלחמה.

בהמשך חולצו החטופים פרננדו מרמן ולואיס הר מרפיח, ומאוחר יותר חולצו ארבעה חטופים ב"מבצע ארנון" - לזכרו של הלוחם ארנון זמורה, שנפל במהלך הפעילות לשחרור החטופים. ארבעת החטופים שחולצו במבצע הם נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, שלומי זיו ואנדריי קוזולוב.

במן מה לאחר מכן חילץ שב"כ וצה"ך, ממנהרה בדרום הרפיח. אל החטוף פרחאן קאדי.

1
