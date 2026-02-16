מהומות סוערות וחריגות נרשמו הערב (שני) ברחובותיה של בני ברק, במהלכן נחסמו צירי תנועה מרכזיים. אש הוצתה במרכז כביש, וצעירים התעמתו עם שוטרים ונהגים. זאת כיממה אחרי האירועים הסוערים שהתרחשו בעיר כולל עימותים קשים כלפי חיילות צה"ל שנכנסו לפעילות בעיר.

היום החלו המהומות ברחוב עזרא המרכזי בעיר, בסמוך למרכז של 'ויז'ניץ מרכז', כמחאה חריפה על מה שהמפגינים הגדירו פולחן אישיות והתנהגות חריגה של חסידי החצר. אלא שבתוך זמן קצר המחאה התפתחה לכל עבר, הרבה מעבר לתכנון המקורי.

ראש העיר חנוך זייברט פרסם הערב הודעה לציבור בעקבות התקריות: "בשעות האחרונות מתקיימות בעיר הפגנות ומחאות לא מבוקרות ולא מפוקחות שהן אסון חינוכי לנפשות ילדינו.

"אותן הפגנות מקורן בקומץ אנשי שוליים שגוררים אחריהם נפשות מהדור הצעיר למעשים שאחריתן מי ישורנה. במקביל, המשטרה פועלת בזירה כדי למנוע את קיומן של אירועים חסרי אחריות אלו בעירנו".

ראש העיר המשיך: "אני מבקש מכל הורה לקחת אחריות עליו ועל משפחתו ולדאוג שלא יהיה אי מי ממשפחתו הקרובה באיזורים המסוכנים לחינוך האלו. אלימות אינה דרכינו, פריקת יצרים מנוגדת לערכינו ולא נוכל להשלים עם צעדים המנוגדים לתורה ולהלכה. תפקידנו לדאוג שעירנו תהיה בטוחה ברוחניות ובגשמיות בעז''ה".

הוא פנה להורים: "הורים יקרים, שמרו על נפשות ילדכם - האוצרות שלכם - מכל משמר. מקומם של האוצרות אינו ברחוב! אני משמש כפה לכל רבני עירנו שליט''א המבקשים שנחיה בעיר שהיא כבוד לתורה ולומדיה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".