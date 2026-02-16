סערה בעולם הרבנות: לקראת הכנס הארצי לרבנים עורכי חופות, שצפוי להתקיים ביום שלישי הבא בעיר מודיעין, יוצא הגאון רבי גדליהו אקסלרוד, אב"ד חיפה מלפנים, במכתב נוקב וחסר תקדים המטיח ביקורת חריפה במעמדם של הרבנים בישראל אל מול כוחו של בית המשפט.

במקום להצטרף לברכות על הכינוס שנועד לחזק את עורכי החופות, בוחר הגר"ג אקסלרוד להשתמש בציניות מושחזת כדי להציף את הכאב על כרסום סמכויות הרבנות. "מדוע לא הוזמנו שופטי בג"ץ לכנס?", תוהה הרב במכתבו, ומסביר: אם הוועידה עוסקת במדיניות של סידור קידושין, הרי שהרבנים הם האחרונים לקבוע. "היושבים בראש הוועידה הארצית צריכים להיות שופטי בג"ץ, שהם הקובעים באמת בענייני סידור הקידושין בארצנו".

במוקד המחאה של אב"ד חיפה עומדת הדרישה המגיעה מכיוון בג"ץ, האוסרת על רבנים לחקור ולדרוש בקרב גרים על כנות כוונותיהם לשמור מצוות בטרם ייכנסו תחת החופה. הרב מבהיר כי המסר העולה מהשטח הוא ניסיון להפוך את הרבנים ל"חותמת גומי" בלבד, תוך איבוד העצמאות ההלכתית.

במכתבו מטיח הגר"ג אקסלרוד כי חוסר הבדיקה לעומק מבטא כניעה מוחלטת למדיניות המשפטית, תוך התעלמות מדעתם של מאורי הדור. הרב מעלה על נס את פסיקתו הנחרצת של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שקבע כי חובה גמורה מוטלת על הרב לחקור את שמירת המצוות של הנרשמים לנישואין.

לחיזוק דבריו, מזכיר הרב שורה של מכתבים נדירים מגדולי ומאורי הדור זצ"ל – ובהם מרן הסטייפלר, הגרש"ז אויערבך, בעל ה'שבט הלוי' הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ – אשר כולם כאחד עמדו כחומה בצורה נגד כל פשרה בענייני גיור ונישואין.

בקרב רבנים רבים עולה התחושה כי לאור המתקפה, אחת המטרות המרכזיות של הכנס במודיעין תהיה חייבת להיות גיבוש אסטרטגיה להגנה על מעמד הרבנים וסמכותם ההלכתית מול התערבותו הגוברת של בג"ץ.