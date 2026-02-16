כיכר השבת
מדוע לא הוזמנו שופטי בג"ץ?

"אתם רק תפאורה" | המתקפה הצינית של הרב גדליהו אקסלרוד לקראת כינוס הרבנים

לקראת הכנס הארצי לרבנים עורכי חופות שייערך בשבוע הבא במודיעין, אב"ד חיפה לשעבר שיגר מכתב חריף המטיל פצצה לעבר מארגני הכינוס ומערכת המשפט • מדוע הוזמנו רבנים ולא שופטי בג"ץ? הרי הם אלו שבאמת קובעים כאן • בציניות כואבת הוא מטיח במארגנים - אתם פועלים לפי הנחיות המזכירות שכפופה לערכאות, בניגוד לדעת גדולי הדור • "היושבים בראש צריכים להיות השופטים" | המכתב המלא (חרדים)

הגה"ח ר' גדליהו אקסלרוד (צילום: באדיבות המצלם)

סערה בעולם הרבנות: לקראת הכנס הארצי לרבנים עורכי חופות, שצפוי להתקיים ביום שלישי הבא בעיר מודיעין, יוצא הגאון רבי גדליהו אקסלרוד, אב"ד חיפה מלפנים, במכתב נוקב וחסר תקדים המטיח ביקורת חריפה במעמדם של הרבנים בישראל אל מול כוחו של בית המשפט.

במקום להצטרף לברכות על הכינוס שנועד לחזק את עורכי החופות, בוחר הגר"ג אקסלרוד להשתמש בציניות מושחזת כדי להציף את הכאב על כרסום סמכויות הרבנות. "מדוע לא הוזמנו שופטי בג"ץ לכנס?", תוהה הרב במכתבו, ומסביר: אם הוועידה עוסקת במדיניות של סידור קידושין, הרי שהרבנים הם האחרונים לקבוע. "היושבים בראש הוועידה הארצית צריכים להיות שופטי בג"ץ, שהם הקובעים באמת בענייני סידור הקידושין בארצנו".

המכתב המלא של הרב גדליהו אקסלרוד

במוקד המחאה של אב"ד חיפה עומדת הדרישה המגיעה מכיוון בג"ץ, האוסרת על רבנים לחקור ולדרוש בקרב גרים על כנות כוונותיהם לשמור מצוות בטרם ייכנסו תחת החופה. הרב מבהיר כי המסר העולה מהשטח הוא ניסיון להפוך את הרבנים ל"חותמת גומי" בלבד, תוך איבוד העצמאות ההלכתית.

במכתבו מטיח הגר"ג אקסלרוד כי חוסר הבדיקה לעומק מבטא כניעה מוחלטת למדיניות המשפטית, תוך התעלמות מדעתם של מאורי הדור. הרב מעלה על נס את פסיקתו הנחרצת של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שקבע כי חובה גמורה מוטלת על הרב לחקור את שמירת המצוות של הנרשמים לנישואין.

לחיזוק דבריו, מזכיר הרב שורה של מכתבים נדירים מגדולי ומאורי הדור זצ"ל – ובהם מרן הסטייפלר, הגרש"ז אויערבך, בעל ה'שבט הלוי' הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ – אשר כולם כאחד עמדו כחומה בצורה נגד כל פשרה בענייני גיור ונישואין.

בקרב רבנים רבים עולה התחושה כי לאור המתקפה, אחת המטרות המרכזיות של הכנס במודיעין תהיה חייבת להיות גיבוש אסטרטגיה להגנה על מעמד הרבנים וסמכותם ההלכתית מול התערבותו הגוברת של בג"ץ.

2
האם הרב כשהיה דיין לא השתתף בכנסי דיינים , שכפופים לבגץ בכמה וכמה עניינים ? אם כן חסר ביאור במכתבו מאי שנא ? ואולי יש לחלק בין קודם הפנסיה לאחר הפנסיה ודו"ק
אלי2
1
דברים כדורבנות אשרי הרב שלא חת מפניהם הלוואי ונצליח ללמוד מעט מהתנהגותו הכבירה וההנהגה הרבנית שלנו באמת תתנהג כמו שצריך
דוד

