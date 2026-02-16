טרגדיה נוראית: אימא צעירה לשני ילדים נפטרה באומן בגיל 27

ישראלית צעירה, כבת 27, אם לשני ילדים, נפטרה בתחילת השבוע בבית חולים באומן שבאוקראינה, לאחר מחלה. ארונה יובא ארצה לקבורה בקרית ארבע הסמוכה לחברון.

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה, מסר: "היחידה הבינלאומית ליוותה את הצעירה עוד במהלך אשפוזה וסייעה ככל שניתן גם בהיבטים רפואיים וקהילתיים. לצערנו, חרף המאמצים, היא נפטרה בבית החולים המקומי.

"מרגע הפטירה פעלנו במהירות מול בית החולים והרשויות באומן להסדרת כלל האישורים הנדרשים להשבתה לישראל. אנו עושים הכול כדי להביאה לקבורה מכובדת בארץ בהקדם האפשרי. אני מבקש להודות להרב אלי חשין מאומן, ולקונסולית ישראל באוקראינה גב' קטי נחשון, על הסיוע החשוב והליווי הצמוד במקום, שסייעו לקדם את הטיפול באירוע".

לאחר פטירתה של האימה התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א על האירוע הקשה, ומיד פעלו נציגי ומתנדבי היחידה - בשיתוף הרב אלי חשין, קונסולית ישראל באוקראינה גב' קטי נחשון, והרשויות המקומיות - להסדרת הטיפול בכבוד המת ולזירוז הליך השבתה לישראל.

"צוותי היחידה פועלים מול כלל הגורמים הרלוונטיים באוקראינה ומול משרד החוץ בישראל, במטרה להביא את המנוחה בהקדם האפשרי לקבורה בארץ. עם הגעת גופתה לישראל, הלוויה צפויה לצאת בקריית ארבע", נמסר מזק"א.

בזק"א מדגישים כי היחידה הבינלאומית פועלת לאורך כל ימות השנה בטיפול באירועים מורכבים מעבר לים, הן בליווי רפואי וקהילתי בשעת הצורך והן בהשבת נפטרים לקבורה בישראל, מתוך מחויבות עמוקה לכבוד המת ולמשפחות בשעתן הקשה.

זו לא הטרגדיה הראשונה של פטירת צעירים וצעירות באומן. לפני מעט יותר מחודש נפטר ביום שישי האברך הצעיר הרב נחמן ברגרבן ה-28, מחשובי חסידי ברסלב בית שמש–אומן. הוא אותר אותר בדירתו, ולפי ממצאי המשטרה באומן והערכות גורמי הרפואה מצביעים על כך שמותו נגרם כתוצאה מהרעלת פחמן חד־חמצני (CO). הגז הקטלני, שאינו ניתן להרחה או לזיהוי, דלף ככל הנראה ממערכת חימום שאינה תקנית.

אחרי פטירתו, תחת קור עז של 12 מעלות מתחת לאפס, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון. המראות היו קורעי לב, כאשר הקהל מבכה אחרי מיטתו בדרכה לארץ הקודש, שם ייטמן.

המנוח ז"ל, ששימש כמלמד דרדקי בעיר, חזר בבוקר יום שישי מהתפילה והמקווה לאחר כולל חצות בציון. בעוד נוות ביתו שהתה בארץ ישראל, הוא הלך לנוח לפני כניסת השבת והדליק את תנור החימום בחדרו הסגור.

לקראת כניסת השבת, הבחינו כי הוא שוכב במיטתו בצורה המעוררת דאגה. ולאחר בדיקה התברר כי הוא ללא הכרה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הכאב נאלצו לקבוע את מותו במקום. בנס גלוי, ילדיו ששהו בחדר אחר בדירה לא נפגעו וניצלו מהאסון.