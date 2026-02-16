אבל כבד ירד הערב (שני) על קהילת סיגעט בארה"ב, עת הגיעה הידיעה על הסתלקותה של הרבנית הצדקנית והישישה מרת לאה רילא מייזליש ע"ה, א"ח להגה"צ רבי יקותיאל יהודה מייזליש זצ"ל, גאב"ד 'קהל יראים' סיגעט, שהלכה לעולמה בשיבה טובה בגיל 98.

במשך עשרות שנים עמדה הרבנית ע"ה במסירות עילאית לימין בעלה הגדול בהרבצת תורה לעדרי עדרים ובהנהגת הקהילה. זכתה להשתדך עם רוב מגדולי האדמו"רים והרבנים בארץ ובעולם, ונודעה כמי שקיבלה כל אדם מגדולי הדור ועד עניי פתח בסבר פנים יפות ובמאור פנים מיוחד.

מכריה מספרים על דמות פלאית של הכנסת אורחים וחסד, כשהיא מחלקת צדקה בסתר בסכומים אדירים מבלי שאיש ידע על כך. היא הייתה עמוד התווך של המשפחה והקהילה, וזכתה לראות דורות ישרים ומפוארים הממשיכים את דרכה.

המנוחה הותירה אחריה אחד עשר ילדים, כולם רבנים ואדמו"רים חשובים המכהנים פאר בכל רחבי תבל.

בניה הרבנים הגאונים: הגר"י שלמה מייזליש, אב"ד לימינוב; הגה"צ רבי דוד דוב מייזליש, רב צעיר סיגעט ומחבר ספרי "אוצר השבת"; הגר"י משה מייזליש, אב"ד אלעסק; הגר"פ מרדכי מייזליש, דומ"ץ סיגעט; והגר"ש זאב מייזליש, אב"ד ישמח משה בקרית יואל וחתן האדמו"ר מסאטמר.

חתניה האדמו"רים והרבנים: האדמו"ר מדושינסקיא; הגר"י אליהו אונסדורפר, רב קהל 'ראשית חכמה' מונטריאול; הגר"י מייזליש, אב"ד אוהעל וויליאמסבורג; הגר"י הורביץ, אב"ד 'קנין תורה' פלטבוש; הגר"א יהודה לעוו, אב"ד ור"י 'תפארת אליעזר'; והגר"א אנשיל שעהר, אב"ד קלעסאן.

מסע הלוויה ייצא היום (שני) בשעה 12:00 בצהריים (שעון מקומי) מהיכל ביהמ"ד 'קהל יראים' סיגעט בברוקלין, לעבר בית החיים של סאטמר בניו ג'רזי, שם תיטמן לצד בעלה הגדול זצ"ל.

ת.נ.צ.ב.ה.