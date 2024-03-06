בארה"ב נפטרה היום הרבנית הצדקנית מרת לאה רילא מייזליש ע"ה, א"ח של הגה"צ גאב"ד סיגעט זצ"ל | הרבנית ע"ה עמדה עשרות שנים לימין בעלה הגאב"ד זצ"ל בהרבצת תורה וצדקה בסתר, נפטרה בשיבה טובה • מחותנתם של גדולי הדור ואימם של ענקי הדרשנים • מסע הלוויה הערב בברוקלין (דיין האמת)
פיגוע דקירה בנווה יעקב, מסקנות דרמטיות מאסון מירון, סיקור מוניציפלי נרחב לקראת הסיבוב השני בבחירות בבית שמש ובחיפה, הבשורה המשמחת לחסידי תולדות אהרון, סיום הש"ס בישיבת חמד לע"נ רה"י והממשיך בסיגעט (מעייריב)
בהלווייתו של גאב"ד סיגעט שהתקיימה אתמול השתתפו שני האחים האדמו"רים מסאטמר כשרק תיבת ההספדים ביניהם | האח המבוגר יותר הגיע כשאחיו הספיד והמתין בחוץ עד שיסתיים ההספד. האדמו"ר מהר"י הקשיב בקשב להספדו של אחיו (עולם החסידות)