במשך שבוע ימים רחשה העיר מונטריאול סביב ביקורו של האורח הרם, הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, שהגיע לעיר כדי לחזק את בני הקהילה ולהפיח רוח של קדושה בסיום ימי השובבי"ם.

עם הגעתו לעיר, התקבל הרב בהתרגשות רבה על ידי המוני החסידים. בית האכסניה היה אצל הנגיד הרבני הרב שמעון הערצל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיר.

במהלך ימי הביקור, קיים אב"ד ויז'ניץ אלעד ביקורי קודש בבתי האדמו"רים ורבני העיר מונטריאול, שם עלו על הפרק נושאי השעה וענייני הקהילות המקומיות.

גולת הכותרת של הביקור הייתה השבת הנכספת - השבת האחרונה של ימי השובבי"ם שערך הרב בעיר. המוני תושבי העיר, חסידים ואנשי מעשה, נהרו בליל שבת קודש להשתתף בעריכת הבאטע שערך הרב עד לשעות הקטנות של הלילה, תוך שהוא משמיע מעת לעת דברי חסידות השזורים במשנת אדמו"רי החסידות.

ביום ראשון השבוע, פקד הרב יחד עם המוני חסידים, את ציונו של הרה"ק מטאהש זי"ע, שם נשא תפילת רבים לרפואתו השלימה של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, שהיה כה מקושר בלו"נ אל הרה"ק זי"ע.

במהלך הביקור הגיע הרב להיכל ישיבת סקווירא המקומית. לאחר תפילת שחרית בצוותא עם הבחורים, נשא הרב משא חיזוק מיוחד שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, כשהוא מותיר רושם בל ימחה על התלמידים וצוות הישיבה.