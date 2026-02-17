כיכר השבת
מליל שישי ועד הקידוש

הצום שלא נגמר - בתענית עד ליל שב"ק | כך חתם הרבי מסאסוב את ימי השובבי"ם 

בחצר הקודש סאסוב חתמו את ימי השובבי"ם בסדר לימוד רצוף של שלוש שעות בליל שישי, מסירת מודעה ותקיעת שופר בערב שבת | החסידים צמו עד אחרי חצות היום של ערב שב"ק והאדמו"ר המשיך את הצום עד לקידוש בליל שבת • צפו בתיעוד וסיקור (חסידים)

סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)

בחצר הקודש סאסוב חתמו בסוף השבוע את ימי השובבי"ם בסדרת מעמדים נשגבים של תורה, תפילה ותענית, שהחלו בליל שישי האחרון ונמשכו עד לכניסת השבת.

בליל שישי האחרון, כהכנה לישורת האחרונה של ימי הקדושה, התכנסו אברכי החסידות בבית המדרש בקרית ישמח משה. בהוראתו האישית של האדמו"ר, קיימו האברכים סדר לימוד רצוף של שלוש שעות, תוך התנתקות מוחלטת מענייני העולם הזה.

לאחר סדר הלימוד, נשא האדמו"ר שיעור עמוק שבו עורר את הקהל על עוצמתם של ימים אלו. במהלך דבריו, הזכיר האדמו"ר בערגה את ידידו הקרוב, הגאון רבי משה חדש זצ"ל, ראש ישיבת "אור אלחנן". האדמו"ר סיפר כי הרב חדש היה מתבטא שאילו היה הציבור מבין את ערכם האמיתי של ימי השובבי"ם, היו מנצלים כל רגע בהם עד תום. הרבי ציין כי הרב זצ"ל השיג את הבנת מהות הימים בזכות קרבתו לצדיקי ומקובלי ירושלים מהדור הקודם.

במעמד נשא דברים גם המשפיע הרה"צ רבי יעקב לייפער, ראש ישיבת פיטסבורג ובנו של האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, שהלהיב את הקהל לקראת ימי הסיום.

למחרת, בצהרי יום שישי - ערב שבת קודש, ערכו החסידים בעיר בני ברק, מעמד תיקון השובבי"ם תוך שהם שרויים בתענית דיבור ואכילה.

כמסורת השבועות האחרונים, ניגש האדמו"ר לפני העמוד בקול בכי ובתחנונים. השבוע, עם חתימת התקופה, נערך המעמד בשילוב סדר "מסירת מודעה", "התרת קללות" ותקיעת שופר כנהוג. הציבור, שקיבל על עצמו את התענית, סיים את הצום עם סיום התיקון בשעה שלוש בצהריים.

פרט מרגש שנודע לחסידים הוא כי בעוד הקהל סיים את התענית בערב שבת, האדמו"ר המשיך בצום הרציף עד לאחר שעשה קידוש בליל שבת קודש.

סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בחצה"ק סאסוב (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מליל שישי ועד הקידוש

|

אכסניה של תורה

|

בצל המנהיג הגדול

|

כולם נהרו

||
6

דבר נאה ומתקבל

|

בהשתתפות תלמידי זקינו

|

ריקודין קדישין ותהלוכה

|

קַדֶּשׁ לִי כׇל בְּכוֹר

|

שמחה בווילאמסבורג

|

טפחיים מעל הקרקע

||
6

התעלות והתרוממות

||
3

בעקבות ההצלחה הכבירה

|

בעיר התורה בהרי יהודה

|

כִּי טוֹב סַחְרָהּ

|

שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד

|

סיפור למוצאי שבת

|

האדמו"ר הופיע בהיכל

|

סגירת מעגל היסטורית

||
11
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר