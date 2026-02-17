בחצר הקודש סאסוב חתמו בסוף השבוע את ימי השובבי"ם בסדרת מעמדים נשגבים של תורה, תפילה ותענית, שהחלו בליל שישי האחרון ונמשכו עד לכניסת השבת.

בליל שישי האחרון, כהכנה לישורת האחרונה של ימי הקדושה, התכנסו אברכי החסידות בבית המדרש בקרית ישמח משה. בהוראתו האישית של האדמו"ר, קיימו האברכים סדר לימוד רצוף של שלוש שעות, תוך התנתקות מוחלטת מענייני העולם הזה.

לאחר סדר הלימוד, נשא האדמו"ר שיעור עמוק שבו עורר את הקהל על עוצמתם של ימים אלו. במהלך דבריו, הזכיר האדמו"ר בערגה את ידידו הקרוב, הגאון רבי משה חדש זצ"ל, ראש ישיבת "אור אלחנן". האדמו"ר סיפר כי הרב חדש היה מתבטא שאילו היה הציבור מבין את ערכם האמיתי של ימי השובבי"ם, היו מנצלים כל רגע בהם עד תום. הרבי ציין כי הרב זצ"ל השיג את הבנת מהות הימים בזכות קרבתו לצדיקי ומקובלי ירושלים מהדור הקודם.

במעמד נשא דברים גם המשפיע הרה"צ רבי יעקב לייפער, ראש ישיבת פיטסבורג ובנו של האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, שהלהיב את הקהל לקראת ימי הסיום.

למחרת, בצהרי יום שישי - ערב שבת קודש, ערכו החסידים בעיר בני ברק, מעמד תיקון השובבי"ם תוך שהם שרויים בתענית דיבור ואכילה.

כמסורת השבועות האחרונים, ניגש האדמו"ר לפני העמוד בקול בכי ובתחנונים. השבוע, עם חתימת התקופה, נערך המעמד בשילוב סדר "מסירת מודעה", "התרת קללות" ותקיעת שופר כנהוג. הציבור, שקיבל על עצמו את התענית, סיים את הצום עם סיום התיקון בשעה שלוש בצהריים.

פרט מרגש שנודע לחסידים הוא כי בעוד הקהל סיים את התענית בערב שבת, האדמו"ר המשיך בצום הרציף עד לאחר שעשה קידוש בליל שבת קודש.