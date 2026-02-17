כיכר השבת
"מתפוצצים כשרואים בני תורה"

הגרב"צ מוצפי: "הם לא צריכים אותנו בצבא, מטרתם להשכיח את התורה"

הגאון רבי בן ציון מוצפי התייחס לסערת חוק הגיוס והסנקציות על לומדי התורה והתבטא: "לא יוכלו לנו, לא יכניעונו, כי מטרתם להשכיח את התורה. הם לא צריכים אותנו בצבא כלל, יש להם חיילים נוספים ועודפים" (חרדים)

הגרב"צ מוצפי (צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס לסערת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והסנקציות שהוטלו על לומדי התורה הקדושה.

במכתב ששיגר לאחד מתלמידיו ששאל בנושא, הבהיר הגרב"צ מוצפי כי: "הם לא צריכים אותנו בצבא כלל, יש להם חיילים נוספים ועודפים".

הדברים המלאים של הגרב"צ מוצפי

"זה 70 שנה שהערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה יושבים ועוסקים בתורה.

"הם לא צריכים אותנו בצבא כלל. כי יש להם חיילים נוספים ועודפים. מה הם לא עשו מדי כל שנה ארבעה פעמים כמנין העונות בשנה בכל מיני תקנות, קשיים, גזירות, סנקציות, פיתויים, איומים, הסתה נגד לומדי התורה.

"לא עולה בידם מאומה כי השם יתברך הבטיח לנו על ידי משה נאמן ביתו 'כי לא תשכח מפי זרעו' ועל ידי שמואל נביאו 'כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב', לא יוכלו לנו, לא יכניעונו, כי מטרתם להשכיח את התורה, כל תכניות הבידור, ההפקרות במסווה של חופש, מצעדי החמורים, רק מוסיפים להם קלון ובזיון.

"לא נעזוב את התורה, והיא לא תעזבינו לעולם ועד. זכור ידידי, כל לילה מברכים 'ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים'. השם יתברך מכריז 'אני אוהב אתכם'".

8
איש אלוקים. איש של אמת. לאורו נלך
קודש קודשים הרב מוצפי
7
אוהבים אותך כבוד הרב אומר את האמת בלי חשש ! רפואה וחיים אמן
אברהם
6
דעת תורת אמת
חקקיאן

