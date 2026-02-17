הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והסנקציות שהוטלו על לומדי התורה הקדושה.

במכתב ששיגר לאחד מתלמידיו ששאל בנושא, הבהיר הגרב"צ מוצפי כי: "הם לא צריכים אותנו בצבא כלל, יש להם חיילים נוספים ועודפים".

הדברים המלאים של הגרב"צ מוצפי

"זה 70 שנה שהערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה יושבים ועוסקים בתורה.

"הם לא צריכים אותנו בצבא כלל. כי יש להם חיילים נוספים ועודפים. מה הם לא עשו מדי כל שנה ארבעה פעמים כמנין העונות בשנה בכל מיני תקנות, קשיים, גזירות, סנקציות, פיתויים, איומים, הסתה נגד לומדי התורה.

"לא עולה בידם מאומה כי השם יתברך הבטיח לנו על ידי משה נאמן ביתו 'כי לא תשכח מפי זרעו' ועל ידי שמואל נביאו 'כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב', לא יוכלו לנו, לא יכניעונו, כי מטרתם להשכיח את התורה, כל תכניות הבידור, ההפקרות במסווה של חופש, מצעדי החמורים, רק מוסיפים להם קלון ובזיון.

"לא נעזוב את התורה, והיא לא תעזבינו לעולם ועד. זכור ידידי, כל לילה מברכים 'ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים'. השם יתברך מכריז 'אני אוהב אתכם'".