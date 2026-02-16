הרב דוד לייבל מדבר על הכל | הריאיון המלא הרב דוד לייבל מדבר על הכל | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 26:29 הרב דוד לייבל מדבר על הכל | הריאיון המלא

הגאון הרב דוד לייבל עלה לכותרות בשנה האחרונה לאחר שהביע עמדה פומבית בעד גיוס לצה"ל של צעירים חרדים שלא לומדים, שיתף פעולה עם צה"ל בהקמת החטיבה החרדית 'חשמונאים', חטיבה אותה הוא יזם, הציג את הדרישות בפקודות המטכ"ל לשילוב חרדים בצה"ל ואף ספג איומים והפגנות תחת ביתו בבני ברק, הפגנות אלימות שהובילו אותו לקבל החלטה לעזוב, יחד עם משפחתו, את בני ברק ולעבור להתגורר בירושלים.

בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' מדבר הרב לייבל על השנה החולפת, מהקמת חטיבת 'חשמונאים' דרך פקודות המטכ"ל, ההפגנות והביקורת נגדו והאזהרה שלו מפני חוק הגיוס שמקדמות הסיעות החרדיות. וגם: האם ינהיג מפלגה חרדית חדשה לכנסת? צפו בריאיון המלא כותרות מהריאיון תחילה מתייחס הרב לייבל לפקודות המטכ"ל שנחתמו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר, פקודות שכאמור נכתבו גם בהתייעצות איתו, והשאלה האם כעת אפשר להבטיח שמי שנכנס לצה"ל כחרדי יוצא כחרדי: "הרמטכ"ל כותב את הפקודות, אנשים מתוך המערכת עצמה עשו את זה, בלי שהפוליטיקה התערבה פה, הייתה פה אמירה מצד הצבא 'אנחנו רוצים לעשות משהו', הרבה אנשים התערבו כדי שיקרה משהו שהחרדים ייכנסו כחרדים וייצאו כחרדים. אני חושב שזו אמירה גדולה מצד הצבא".

הרב דוד לייבל בריאיון לישי כהן

"יש פה משהו גדול ומערכתי יותר", מסביר הרב לייבל: "משהו שאומר שאנחנו באים לקראת החרדים, להתאים את עצמו לחרדים. האם זהו זה, הגענו לגן עדן? לא. יש פקודות מטכ"ל שזה מאוד חשוב, יש 'חוק' וחוק זה חוק. פקודות מטכ"ל זה כמו חוק בכנסת, אי אפשר לשנות את זה, יש כעת משהו יציב.

"עכשיו צריך את הוועדה של משרד הביטחון שיפקח על הפקודות, צריך יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים שיהיו לו שיניים. פקודות המטכ"ל זו התחלה, דרך משמעותית מאוד אבל זה לא הסיום".

באשר לחטיבה החרדית, חטיבת חשמונאים, מספר הרב לייבל: "האלוף זיני בא אלי ואמר 'אני רוצה גדוד כמו 'נצח יהודה' אבל חרדי ממש', אמרתי לו שגדוד זה לא מעניין אלא צריך להקים חטיבה, זיני נלחם והצבא הסכים, זה מאות מיליוני שקלים שהצבא שם על הפרויקט הזה, זיני ושי טייב הובילו את זה, אני רק נתתי רעיון אבל הם עשו את זה והצבא הסכים וזה אומר שיש פה אמירה מצד הצבא שהולכים לקראת החרדים".

"נכון", מוסיף הרב לייבל: "לא מגיעים לשם ה'שפיצים' של פוניבז' אבל לא רוצים שיגיעו ה'שפיצים', רוצים שיגיעו החצי השני של פוניביז', החצי השני של חברון, והחבר'יה שנמצאים שם הם לא פחות מ-70% שכלל בחורי הישיבות שנמצאים בישיבות, טובים".

הרב לייבל מתייחס לחוק הגיוס של בועז ביסמוט ומותח ביקורת שלדבריו החוק עלול לגייס גם את מי שלומד: "מי שלומד ברצינות - לומד, לכן החוק הקיים הוא לא נכון, הוא נותן מכסות ויעדים, בסוף אם יהיה חוק זה יוצר שגם בחור שבאמת לומד יוכל להיות בתוך יעדי הגיוס, לפי החוק של היום. 90% מהרבנים מתנגדים לזה, צריך שלא יהיה מכסות ולא יהיו יעדים, מי שבאמת רוצה ללמוד ברצינות שיוכל ללמוד".

לדברי הרב לייבל: "הבאתי מתווה שמי שלומד - לומד, אבל צריך לפקח, שמי שלומד שמונה שעות ביום - הוא ב'חיל ה'', על זה יש הסכמה כמעט בכל מקום, גם בשמאל. מי שלומד באמת לומד והשאר הולכים להתגייס".

הרב לייבל מתייחס לפשרות שצריכים בדרך לגיוס חרדים, מצד כל הצדדים: "בשביל שהציבור שלנו באמת יתגייס - צריך להגיע לפשרות, אין ברירה. יש פשרות מכל הצדדים. חוסר האמון שיש מצד המגזר הוא צודק, לכן פקודות זה 'חוק', ועדה מצד משרד הביטחון, ועדה עם שיניים, זה לא 'החתול שומר על החלב' אלא משרד הביטחון שמפקח על הדבר הזה".

הרב דוד לייבל בריאיון ל'כיכר השבת'

נגד הרב לייבל התקיימו הפגנות סוערות תחת ביתו בבני ברק, הפגנות שהובילו את הרב ומשפחתו לעזוב את בני ברק ולעבור להתגורר בירושלים.

כעת מספר הרב לייבל על מאחורי הקלעים של ההחלטה לעבור לירושלים: "המשפחה לא רוצה להיות תחת צעקות ואיומים ופריצה לתוך הבית, מחובתי להגן על המשפחה שלי, אבל זה לא מרתיע אותי".

"לא הרגשתי שהמשטרה שומרת עלי, אני יודע יותר מזה, גורמים חרדים מנעו את האכיפה, המפגינים הגיעו עד דלת הבית שלי, כשהאלוף זיני ושי טייב הותקפו - המשטרה הגיעה בצורה אחרת, הממסד הגיב בהתנערות מהתקיפה, אבל כשמתקיפים רבנים 'זה בסדר'".

הרב לייבל תוקף בחריפות את מעצר תלמידי הישיבות בידי המשטרה הצבאית: "זה נורא ואיום, זה מזעזע, דיברתי ושלחתי מכתב לאיפה שיכולתי, זה מזעזע וזו טעות ושטות, לא יודע מה זה. זה לא תלוי בקיצנים של צה"ל, הם כפופים לייעוץ המשפטי, גם הם יודעים שזה לא יעיל, זה עושה את הפעולה ההפוכה".

לסיום, שאלנו את הרב לייבל האם יבוא יום והוא יקים מפלגה שתרוץ בבחירות לכנסת: "אני רב כבר חמישים שנה, אני מלמד תורה וזה מה שאני עושה, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני מבין שיש הרבה אנשים בציבור שנקעה נפשם ממה שקורה והם יירצו לעשות משהו, אבל אני לא פוליטיקאי".