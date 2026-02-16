כיכר השבת
ריקודין קדישין ותהלוכה

רטט קדושה בכרמל | המשב"ק המסור של סערט ויז'ניץ הכניס ס"ת לזכר רעייתו

בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה ברמת ויז'ניץ בחיפה שמחת הכנסת ספר תורה, נדבת לבו הטוב של הרה"ח ר' נפתלי קליין משב"ק האדמו"ר, לע"נ הוריו ורעייתו ע"ה • האדמו"ר פיאר את המעמד לכל אורכו • דמעות של התרגשות (חסידים)

הכנסת ס"ת בסערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

שמחה גדולה אפפה בשבוע האחרון את רמת ויז'ניץ בחיפה, לרגל המעמד הנרגש של הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ. ספר התורה נכתב ונדב בנדבת לבו של המשב"ק, הרה"ח ר' נפתלי קליין, לעילוי נשמת הוריו ע"ה וזוגתו ע"ה.

חגיגת שמחת התורה החלה במעמד 'סיום כתיבת האותיות', בו התכבדו רבני העיר, דיינים ואישי ציבור משורות החסידות, כששיאו היה כתיבת האותיות ע"י האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

עם סיום הכתיבה, יצאה התהלוכה המפוארת לרחובות הקריה. המשב"ק ובני משפחתו צעדו כשהם לבושים בבגדי שבת וחג לכבודה של תורה. המוני חסידים ואוהדים, מבוגרים כילדים, ליוו את ספר התורה תחת החופה בלפידים בוערים ובשירה אדירה שהדהדה בין הרי הכרמל. האדמו"ר פיאר את המעמד מריישא ועד גמירא, כשהוא צועד בראש הקהל ומעודד את השירה.

שיאו של המעמד נרשם עם כניסת התהלוכה להיכל בית המדרש הגדול. לאחר אמירת הפסוקים ברגש רב, פצח האדמו"ר בריקודין קדישין במשך זמן ממושך עם ספר התורה החדש ועם המשב"ק המסור.

הכנסת ס"ת בסערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
