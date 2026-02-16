כיכר השבת
גירוש יהודי ספרד 2026: שלוש נשים גורשו ממוזיאון "בגלל שאתן יהודיות, זה מפריע"

שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם) 

המוזיאון במדריד (צילום: שאטרסטוק)

הנהלת מוזיאון "ריינה סופיה" במדריד הורתה ביום שבת האחרון לאנשי הביטחון לפנות משטח המוסד שלוש נשים יהודיות, בהן ניצולת שואה בת 91 - רק בגלל היותן יהודיות.

האירוע החל כאשר קהל המבקרים במקום זיהה אצל הנשים שרשרת עם סמל מגן דוד וסיכה של דגל ישראל, והחל להטיח בהן האשמות וקריאות גנאי.

עשרות מבקרים הקיפו את קבוצת הנשים וצעקו לעברן "רוצחות ילדים" ו"ציוניות פושעות". למרות ההתנכלות המילולית הקשה, אנשי האבטחה שהגיעו לזירה בחרו לפעול נגד התיירות ולא נגד התוקפים. המאבטחים דרשו מהנשים לעזוב את המתחם באופן מיידי בטענה כי "הנוכחות שלכן כאן מייצרת פרובוקציה עבור הקהל, אתן חייבות לעזוב מיד".

במהלך דין ודברים שתועד במצלמה, הסבירו אנשי הביטחון לנשים כי הגירוש מתבצע מאחר ש"המבקרים האחרים חשים מוטרדים מכך שאתן יהודיות". אחת הנשים ניסתה להסביר לאנשי הצוות כי היא ניצולת שואה שלא ביצעה כל עברה, אולם דרישת הפינוי נותרה בעינה.

המוזיאון המדובר פועל תחת חסות משרד התרבות הספרדי, אשר נציגיו התבטאו בעבר נגד מדיניות ישראל. המוסד אף עורר סערה לא מכבר כשהציג תערוכה פוליטית תחת הכותרת "מהנהר ועד לים". המלווה הספרדייה שהצטרפה לנשים ציינה כי האירוע הסתיים בתחושה קשה של אנטישמיות - בלב מוסד תרבות רשמי.

