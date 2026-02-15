נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו כי יעניק תמיכה אמריקנית לתקיפה ישראלית נגד תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, במידה והמאמצים הדיפלומטיים בין וושינגטון לטהרן לא יבשילו לכדי הסכם, כך לפי דיווח ברשת CBS.

ההבטחה ניתנה במהלך פגישה שקיימו השניים במאר-א-לאגו בחודש דצמבר האחרון, כך על פי מקורות המעורים בנושאי הביטחון הלאומי.

במקביל להצהרת הנשיא, החלו גורמים בכירים בצבא ארצות הברית ובקהילת המודיעין לדון באופן מעשי באפשרות של תמיכה בסבב תקיפות ישראלי נוסף.

הדיונים הפנימיים מתמקדים כעת בדרכי הסיוע שיכולה ארצות הברית להושיט לישראל, ובכלל זה אספקת תדלוק אווירי למטוסי הקרב הישראליים והסדרת אישורי טיסה מעל מדינות באזור. למרות זאת, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות כבר הבהירו באופן פומבי כי לא יאפשרו שימוש בשטחן האווירי לצורך תקיפות באיראן.

כחלק מהגברת הלחץ על המשטר בטהרן, הורתה ארצות הברית על שיגור נושאת המטוסים "ג'רלד ר. פורד" וצי ספינות המלחמה המלוות אותה אל המזרח התיכון. הכוח הימי הועבר מהים הקריבי כדי להציב עוצמה צבאית משמעותית בטווח פגיעה מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס למהלך ואמר כי מדובר ב"ביטוח זהיר" למקרה שהמשא ומתן המדיני יסתיים ללא תוצאות.

במישור המדיני, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אישר כי השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר מקיימים פגישות עם הצד האיראני. "הבהרתי שאני מעדיף דיפלומטיה", אמר רוביו והוסיף כי "נראה איך זה ייצא". ביום שלישי הקרוב צפוי להיפתח בז'נבה סבב שיחות עקיף נוסף בין המדינות, כאשר המשלחת האיראנית בראשות שר החוץ עבאס עראקצ'י כבר עושה את דרכה למקום.

ראש הממשלה נתניהו, שהגיע בשבוע שעבר לוושינגטון לסדרת פגישות, ממשיך להביע הסתייגות מהמסלול הדיפלומטי. בהודעות שהוציא הדגיש נתניהו כי ישראל עומדת על כך שכל הסכם עתידי יכלול הגבלות מחמירות לא רק על פרויקט הגרעין, אלא גם על מערך הטילים הבליסטיים ועל המימון שאיראן מעניקה לארגונים הפועלים בשמה באזור.

באורח מעניין, הדיווח מתמקד בפגישה שהתקיימה לפני כחודשיים במאר א-לאגו, ולא בזו שהתקיימה בשבוע שעבר, כאשר השאלה הנשאלת היא האם טראמפ חזר בו מדבריו במפגש האחרון.

ייתכן כי הדיווח מגיע דווקא מגורמים ישראליים, המנסים להזכיר לטראמפ את עמדתו הנחרצת בדצמבר האחרון, לאחר שהפגישה האחרונה בבית הלבן בין השניים הסתיימה בטון צורב וב"אמבוש" מילולי ששיגר טראמפ לרשת החברתית שלו דקות לאחר סיום הפגישה.