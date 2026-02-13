כיכר השבת
מהראשל"צ ועד זקני המשפיעים

"הנשר הגדול בשמי ירושלים": המעמד האדיר של סיום הרמב"ם בישיבת 'תורת אמת'

בהיכל ישיבת 'תורת אמת' חגגו השבוע את סיום הרמב"ם ברוב פאר והדר • שורת נואמים מרשימה ובראשם הראשל"צ הגר"ש עמאר והגר"נ נוסבוים פלפלו בדברי הרמב"ם ושיבחו את התלמידים • הצלם החב"די דוב בער הכטמן מגיש הצצה למעמד האדיר (חסידים)

סיום הרמב"ם בישיבת תורת אמת (צילום: דוב בער הכטמן)

בירושלים נערך השבוע ברוב פאר והדר מעמד סיום ספר "משנה תורה" להרמב"ם, כפי תקנת הקודש של האדמו"ר מלובאוויטש זי"ע. המעמד התקיים סביב שולחנות ערוכים בהיכל ישיבת "תורת אמת" , בראשות ראש הישיבה, הרבנים והמשפיעים, ובהשתתפות קהל רב.

את שולחן הכבוד פיארו עשרות גדולי ישראל שהגיעו לחזק את תלמידי הישיבה שסיימו את הספר לאחר יגיעה יומיומית. נשאו דברים ועוררו בדברי תורה: הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר; הגה"ח רבי יצחק משה ארלנגר, משפיע ישיבת רחמסטריווקא; הגאון רבי משה בראנדסדורפר, גאב"ד היכל הוראה; הגאון רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל; הגאון החסיד רבי ישראל יצחק מנדלזון, גאב"ד קוממיות ירושלים; הגאון רבי נפתלי נוסבוים, ראש ישיבת חיי משה; והגאון רבי יצחק בצרי.

הרבנים עמדו בדבריהם על חשיבות הלימוד המאחד את כל התורה שבעל פה, כפי שכתב הרמב"ם בהקדמתו, ושיבחו את התלמידים על התמדתם בתקנה הקדושה המקיפה את כל חלקי התורה.

במעמד נטלו חלק גם האדמו"רים מסקולען, סטריקוב, סטראפקוב, לעלוב ירושלים ושידלובצא. כמו כן נראו בין השאר: הגה"ח רבי חיים שלום דייטש, ראש כולל צמח צדק; הגה"ח רבי יוסף יצחק אופן, משפיע הישיבה; הגה"ח רבי נפתלי הכהן רוט, רב קהילת חב"ד מטרסדורף; הגה"ח רבי יעקב אליעזרוב, אב"ד ירושלים; הגאון רבי יהודה רבינוביץ; והגה"ח רבי טוביה זילברשטרום, מרא דאתרא שיכון חב"ד.

למשתתפים חולקה תשורה מיוחדת – קובץ ובו דברי מייסד התקנה זי"ע לצד מכתבי גדולי ישראל מכל החוגים אודות מעלת הלימוד היומי ברמב"ם. המעמד נחתם בתחושת רוממות, כאשר רבים מהנוכחים קיבלו על עצמם להצטרף למחזור הלימוד החדש.

סיום הרמב"ם בישיבת תורת אמת (צילום: דוב בער הכטמן)
3
היה בהחלט מעמד מכובד יישר כח גדול
צדיק
2
איזה יופי לראות קצת אחדות בעם, משהו שרק את התורה יכולה לעשות!
דוד
1
מרגש לראות סיום הרמב״ם באחדות גדולה מכלל חסידויות
מנחם

