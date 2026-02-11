ביוזמת 'ורוממתנו' ארגון שיעורי תורה וחסידות שע"י קהל 'חקל יצחק' ספינקא, התכנסו השבוע המוני חסידים ואנשי מעשה ברמה ד' בבית שמש להאזין לשיחת חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר מסקולען, שהגיע במיוחד מירושלים לשאת את משא דבר ד' לקראת סיום ימי השובבי"ם, שיעור תמציתי בהנהגת הבית היהודי והחסידי.

הארגון 'ורוממתנו' מארגן מזה מספר שנים שיעורים בתורה וחסידות לטובת תושבי רמה ד', שהיא שכונה חדשה בה התיישבו מאות ואלפי אברכים צעירים מבקשי ד' אשר קרבת אלוקים יחפצון, והם מביעים הערכה והוקרה רבה על היוזמות הנפלאות להביא לתוככי השכונה גדולי ישראל משפיעים בעלי שם, המרוממים את הציבור בכל עת, ובפרט בזמני רצון ומועד.

שיחתו המקיפה של האדמו"ר מסקולען, שנאמרה בשפה ברורה ונגעה בבעיות ובשאלות הנוגעות לחיי תורה ויהדות, הנהגה והדרכה ישרה בדרך ישראל סבא, הותירה רושם רב והאירה את עולמם הפנימי של המוני השומעים.