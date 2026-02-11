מאות רבות מכלל ידידי וחסידי בית טעמשוואר אלעד חגגו השבוע את המעמד המכונן "חנוכת הבית" לבניין בית המדרש הגדול בעיר. המבנה המפואר כולל בתוכו קומת שטיבלאך, מקווה טהרה מהודר, היכל תורה והיכל ביהמ"ד הגדול.

במעמד שולבה גם שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מקרלין סטולין ודז'יקוב ויז'ניץ.

המעמד החל בתפילת ערבית, לאחריה קבע האדמו"ר מזוזה בפתח ההיכל המרכזי לצד שירי דביקות והתעוררות. בהמשך נערכה ברחבת בית המדרש סעודת מצווה מפוארת בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור ובראשם הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרב משולם זלמן לייפער, בנו של האדמו"ר ומשגיח ישיבת "עץ חיים" ד'באבוב. במהלך הסעודה נשמעו דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן נשאו דברים בנו הגדול ויו"ר קרן הבניין, הרב איתמר לייפער, והגה"ח רבי זושא הורביץ, אב"ד קהילות החסידים באלעד.

רגע מעניין נרשם בסיום המעמד, כאשר גיסי האדמו"ר – האדמו"רים מזוטשקא אמסנא וזוטשקא מונסי, סיירו באגפי הבניין החדש. האורחים רמי המעלה לא הסתירו את התפעלותם מההצלחה הכבירה להרים פרויקט בסדר גודל כזה לרווחת הקהילה. בסיום חילק האדמו"ר תעודות הוקרה ויין מבורך לתורמים אשר פתחו את לבם למען הבניין.