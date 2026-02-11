כיכר השבת
שמחה בתוך שמחה

הגיסים האדמו"רים התפעלו מהבניין החדש של גיסם | חנוכת הבית בטעמשוואר אלעד

מעמד מכונן בחסידות טעמשוואר אלעד שחנכה ברוב פאר והדר את בניין המוסדות המפואר הכולל מקווה, שטיבלאך והיכל תורה • במהלך המעמד נחגגה שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מקרלין סטולים ודז'יקוב ויז'ניץ • הגיסים לבית זוטשקא הגיעו לסיור מיוחד והתפעלו מהפרויקט האדיר של גיסם | סיקור ותיעוד (חסידים)

חנוכת הבית בטעמשוואר אלעד (צילום: שוקי לרר)

מאות רבות מכלל ידידי וחסידי בית טעמשוואר אלעד חגגו השבוע את המעמד המכונן "חנוכת הבית" לבניין בית המדרש הגדול בעיר. המבנה המפואר כולל בתוכו קומת שטיבלאך, מקווה טהרה מהודר, היכל תורה והיכל ביהמ"ד הגדול.

במעמד שולבה גם שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מקרלין סטולין ודז'יקוב ויז'ניץ.

המעמד החל בתפילת ערבית, לאחריה קבע האדמו"ר מזוזה בפתח ההיכל המרכזי לצד שירי דביקות והתעוררות. בהמשך נערכה ברחבת בית המדרש סעודת מצווה מפוארת בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור ובראשם הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרב משולם זלמן לייפער, בנו של האדמו"ר ומשגיח ישיבת "עץ חיים" ד'באבוב. במהלך הסעודה נשמעו דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן נשאו דברים בנו הגדול ויו"ר קרן הבניין, הרב איתמר לייפער, והגה"ח רבי זושא הורביץ, אב"ד קהילות החסידים באלעד.

רגע מעניין נרשם בסיום המעמד, כאשר גיסי האדמו"ר – האדמו"רים מזוטשקא אמסנא וזוטשקא מונסי, סיירו באגפי הבניין החדש. האורחים רמי המעלה לא הסתירו את התפעלותם מההצלחה הכבירה להרים פרויקט בסדר גודל כזה לרווחת הקהילה. בסיום חילק האדמו"ר תעודות הוקרה ויין מבורך לתורמים אשר פתחו את לבם למען הבניין.

חנוכת הבית בטעמשוואר אלעד (צילום: שוקי לרר)
1
מדוע לא רואים את הסבא כ"ק האדמו"ר מסטולין קרלין שליט"א
מתעניין

שמחה בתוך שמחה

1

בחתונת בן הזקונים

שמחה וקברי צדיקים

2

זכר צדיק לברכה

במלאות השלושים

אברכי הכוללים פיזזו

אברכים עד גיל 30

1

שִׂמְחַת בַּחוּרִים יֵשׁ יֵשׁ

צפו בתיעוד

בהשתתפות האדמו"ר

בדק הידורי הכשרות

1

לאחר שהחלים מהאירוע

לאחר פטירת הרבנית

5

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

2

הצצה מרהיבה

צפו בגלריה

הפתעה בהיכל • צפו

2

צפו בתיעוד

2

צפון בני ברק חגגה

המשב"ק נאם

