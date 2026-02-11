כיכר השבת
חשד לתקלה בחמצן

החייאה על שתי נשים כבנות 50 שאיבדו את ההכרה בבית הזיקוק באשדוד

כוחות ההצלה מבצעים בדקות אלו החייאה על שתי נשים, בשנות ה-50 לחייהן, שאיבדו את ההכרה בבית הזיקוק באזור התעשייה באשדוד (בארץ)

הזירה מחוץ למפעל באשדוד (צילום: תיעוד מבצעי מד״א)

כוחות ההצלה מבצעים בדקות אלו (רביעי) החייאה על שתי נשים שאיבדו את ההכרה בבית הזיקוק באזור התעשייה באשדוד, מצבן אנוש.

מעט לאחר השעה 11:00 בבוקר הוזעקו כוחות ההצלה למפעל בשל דיווח על שתי נשים שאיבדו את הכרתם.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה ב-2 נשים כבנות 50.

לפי החשד, שתי הנשים היו בחליפה אטומה כנדרש, אך ככל הנראה תקלה בחמצן גרמה לאיבוד ההכרה שלהן.

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "צוותי כבאות והצלה יחד עם יחידת החומרים המסוכנים פועלים בשעה זו במבנה תעשייה באשדוד בעקבות תקרית חומרים מסוכנים, במהלכה נפגעו שני עובדים. לוחמי האש מבצעים במקום פעולות ניטור, סריקה ובדיקת הימצאות חומרים מסוכנים, על מנת לשלול סכנה נוספת ולוודא את בטיחות העובדים והסביבה".

הם מדגישים כי "ברגע זה לא קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים מחוץ לשטח המבנה ולא נשקפת סכנה לציבור".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע חומרים מסוכנים באזור אשדוד, שבו נפגעו שתי עובדות משאיפת חומר מסוכן, המשרד להגנת הסביבה בוחן את נסיבות האירוע. עם קבלת הדיווח יצאו למקום כונני המשרד להגנת הסביבה ופועלים בשטח לצד כוחות החירום, לביצוע ניטור ובקרה סביבתית. המשרד ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויעדכן ככל שיידרש".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
