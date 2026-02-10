כיכר השבת
אברכים עד גיל 30

הדור הצעיר של באבוב 45 התגייס לטובת אחיהם מארה"ק | צפו בתיעוד

בבורו פארק נערך מעמד "ירושתנו" – כינוס מיוחד ורב רושם של כלל אברכי חסידות באבוב 45 עד גיל 30. המעמד הוקדש כולו לטובת הצדקות של החסידות בארץ הקודש, העומדת לימין המשפחות והנזקקים בקהילה בארץ | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, שנשא אמרות קודש ודיבר על מעלת מצוות הצדקה והחזקת היישוב בארץ הקודש, בדגש על האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך את מורשת אבותיו | בסיום דבריו, עברו מאות האברכים בסך לפני הקודש, כשהם מגישים לידי האדמו"ר את כתבי ההתחייבות על סכומים נכבדים שגויסו לטובת המגבית (חסידים)

מעמד ירושתינו לטובת צדקת ארה"ק ד'באבוב 45 (צילום: הלל ליכטנשטיין)
