אברכים עד גיל 30 הדור הצעיר של באבוב 45 התגייס לטובת אחיהם מארה"ק | צפו בתיעוד בבורו פארק נערך מעמד "ירושתנו" – כינוס מיוחד ורב רושם של כלל אברכי חסידות באבוב 45 עד גיל 30. המעמד הוקדש כולו לטובת הצדקות של החסידות בארץ הקודש, העומדת לימין המשפחות והנזקקים בקהילה בארץ | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, שנשא אמרות קודש ודיבר על מעלת מצוות הצדקה והחזקת היישוב בארץ הקודש, בדגש על האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך את מורשת אבותיו | בסיום דבריו, עברו מאות האברכים בסך לפני הקודש, כשהם מגישים לידי האדמו"ר את כתבי ההתחייבות על סכומים נכבדים שגויסו לטובת המגבית (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:10