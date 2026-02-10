כיכר השבת
"בעוון לימוד תורה"

עולם התורה במשבר חסר תקדים | תלמיד ישיבה נוסף נעצר והועבר לכלא צבאי | במהלך היום יוכרע דינו

תלמיד ישיבה נוסף נעצר לאחר חצות לילה על ידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית | תלמיד הישיבה נותר במהלך הלילה מאחורי סורג ובריח והבוקר שופט צבאי יגזור את דינו | המעצרים האחרונים בוצעו על ידי המשטרה למרות הצהרות המפכ"ל שהמשטרה לא תשתתף במעצרים ולא תעביר עריקים לידי הצבא | המנהיג הגר"ד לנדו: "כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין!" (חרדים)

1תגובות
הפגנות הפלג נגד מעצר תלמידי ישיבות, אתמול (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

תלמיד ישיבה נוסף נעצר הלילה (בין שני לשלישי) על ידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית.

תלמיד הישיבה, חסיד חב"ד מתל אביב, נעצר על ידי משטרת ראש העין והועבר לידי המשטרה הצבאית. את הלילה הוא העביר מאחורי סורג ובריח ובמהלך היום שופט צבאי יגזור את דינו ויחליט האם הוא יישאר בימים הקרובים במעצר בכלא הצבאי.

יצוין כי המעצרים האחרונים של לומדי התורה בוצעו על ידי המשטרה הכחולה שהעבירה את תלמידי הישיבה ה'עריקים' לידי המשטרה הצבאית, מעצרים שיצאו לפועל למרות הצהרות והנחיות המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, כי המשטרה לא תשתתף במעצרים ולא תעביר 'עריקים' לידי המשטרה הצבאית.

בסיעות החרדיות שוקלים כיצד להגיב למעצרים האחרונים: "מדובר ב שנעצרים בעוון לימוד תורה, הם יושבים בכלא בעוון לימוד תורה וכל זה קורה במדינת היהודים, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה", אמרו אמש בש"ס.

כזכור, במעמד שנערך אמש במעונו, התייחס המנהיג, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, למעצרם של לומדי התורה בימים האחרונים ולהתנהלות הנדרשת בימים אלו מבחורי ישיבות.

דבריו המלאים של המנהיג הגר"ד לנדו

"לדאבון לב, ישנם כאלו שלא מבינים את מעלת וסגולת התורה, ואף רודפים את לומדי התורה.

"בימים האחרונים עצרו שוב לומדי תורה, הדבר הזה מזעזע כל לב יהודי. כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין!

"כולנו משתתפים בצערם של אלו שנכלאו בגלל רצונם ללמוד תורה, ובצער של משפחותיהם, ומתפללים בכל לב שתחלוף הרעה כעשן כלה.

"כולם גם יודעים שפועלים כעת כדי לגרום שמקרים כאלה לא יקרו, אבל ברור שעכשיו אנחנו במצב קשה שרודפים את לומדי התורה ומחפשים אותם בכל מקום, ובוודאי שבחורים ואברכים שיש לגביהם חשש מעצר, צריכים להיזהר לא להתוודע לרשות, ובשעת סכנה כל הדרכים בחזקת סכנה, וזאת עד אשר יסודר המצב בעזרת השם בקרוב.

"יהי רצון שנשמח תמיד עם התורה ללא שום מפריעים, וגזרה עבידא דבטלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה מה שנשאר לעשות - לקלל
יוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר