תלמיד ישיבה נוסף נעצר הלילה (בין שני לשלישי) על ידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית.

תלמיד הישיבה, חסיד חב"ד מתל אביב, נעצר על ידי משטרת ראש העין והועבר לידי המשטרה הצבאית. את הלילה הוא העביר מאחורי סורג ובריח ובמהלך היום שופט צבאי יגזור את דינו ויחליט האם הוא יישאר בימים הקרובים במעצר בכלא הצבאי.

יצוין כי המעצרים האחרונים של לומדי התורה בוצעו על ידי המשטרה הכחולה שהעבירה את תלמידי הישיבה ה'עריקים' לידי המשטרה הצבאית, מעצרים שיצאו לפועל למרות הצהרות והנחיות המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, כי המשטרה לא תשתתף במעצרים ולא תעביר 'עריקים' לידי המשטרה הצבאית.

בסיעות החרדיות שוקלים כיצד להגיב למעצרים האחרונים: "מדובר בתלמידי ישיבות שנעצרים בעוון לימוד תורה, הם יושבים בכלא בעוון לימוד תורה וכל זה קורה במדינת היהודים, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה", אמרו אמש בש"ס.

כזכור, במעמד שנערך אמש במעונו, התייחס המנהיג, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, למעצרם של לומדי התורה בימים האחרונים ולהתנהלות הנדרשת בימים אלו מבחורי ישיבות.

דבריו המלאים של המנהיג הגר"ד לנדו

"לדאבון לב, ישנם כאלו שלא מבינים את מעלת וסגולת התורה, ואף רודפים את לומדי התורה.

"בימים האחרונים עצרו שוב לומדי תורה, הדבר הזה מזעזע כל לב יהודי. כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין!

"כולנו משתתפים בצערם של אלו שנכלאו בגלל רצונם ללמוד תורה, ובצער של משפחותיהם, ומתפללים בכל לב שתחלוף הרעה כעשן כלה.

"כולם גם יודעים שפועלים כעת כדי לגרום שמקרים כאלה לא יקרו, אבל ברור שעכשיו אנחנו במצב קשה שרודפים את לומדי התורה ומחפשים אותם בכל מקום, ובוודאי שבחורים ואברכים שיש לגביהם חשש מעצר, צריכים להיזהר לא להתוודע לרשות, ובשעת סכנה כל הדרכים בחזקת סכנה, וזאת עד אשר יסודר המצב בעזרת השם בקרוב.

"יהי רצון שנשמח תמיד עם התורה ללא שום מפריעים, וגזרה עבידא דבטלה".