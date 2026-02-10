גורמים חרדים בכירים העוסקים בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות זועמים על התנהלות היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, וטוענים כי היא מסכלת במכוון את חקיקת החוק.

בסיעות החרדיות התקבלה החלטה, בהוראת ההנהגה הרוחנית, שלא להעביר חוק שלא יזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת שכן חוק שכזה יוביל את בג"צ להוציא 'צו ביניים' נגדו ורב הנזק על התועלת.

בימים האחרונים השיחות בכנסת מתמקדות בעיקר מול הייעוץ המשפטי לכנסת בניסיון להגיע להסכמות שיובילו לחקיקת החוק.

בימים האחרונים עוד הייתה אופטימיות שעד לסוף השבוע הנוכחי יצליחו להגיע להבנות אלא שבסיעות החרדיות יש הטוענים כי הפערים גדולים ולא ניתנים לגישור.

הזעם בסיעות החרדיות מופנה בעיקר לעבר היועצת המשפטית לוועדה שכן לדברי בכירים חרדים היא זו שעוצרת הסכמות על נוסח חוק הגיוס.

"היא הפכה ליולי אדלשטיין 2", התבטאו אמש בכירים חרדים: "היא מתנהלת כמו אדלשטיין ועושה הכל כדי שחוק הגיוס לא יעבור, היא חוששת להיות חתומה על החוק וזו התוצאה".

יצוין כי בש"ס ו'דגל התורה' לא התייאשו ועדיין מקווים כי בימים הקרובים יהיה ניתן להגיע להבנות עם הייעוץ המשפטי לכנסת ולהעביר את חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית: "לא נוותר על הניסיון האחרון והמשמעותי לפני פיזור הכנסת".

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בקואליציה מעריכים שחוק הגיוס לא יחוקק לבסוף, אבל החרדים יתמכו בתקציב בקריאה השנייה והשלישית בסוף חודש מרץ 2026, עם קביעת מועד להקדמת הבחירות ליוני, או ספטמבר 2026.