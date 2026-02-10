כיכר השבת
משבר חוק הגיוס

בכירים חרדים: "היועמ"שית של ועדת חו"ב מתנהלת כמו אדלשטיין, לא רוצה חוק"

גורמים חרדים בכירים העוסקים בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות וזעמים על התנהלות היועצת המשפטית לועדת חוץ וביטחון וטוענים כי היא מורחת את הזמן מתוך מטרה שלא יהיה חוק שיעבור בקדנציה הנוכחית (חרדים)

1תגובות
דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

גורמים חרדים בכירים העוסקים בחקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות זועמים על התנהלות היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, , וטוענים כי היא מסכלת במכוון את חקיקת החוק.

בסיעות החרדיות התקבלה החלטה, בהוראת ההנהגה הרוחנית, שלא להעביר חוק שלא יזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת שכן חוק שכזה יוביל את בג"צ להוציא 'צו ביניים' נגדו ורב הנזק על התועלת.

בימים האחרונים השיחות בכנסת מתמקדות בעיקר מול הייעוץ המשפטי לכנסת בניסיון להגיע להסכמות שיובילו לחקיקת החוק.

בימים האחרונים עוד הייתה אופטימיות שעד לסוף השבוע הנוכחי יצליחו להגיע להבנות אלא שבסיעות החרדיות יש הטוענים כי הפערים גדולים ולא ניתנים לגישור.

הזעם בסיעות החרדיות מופנה בעיקר לעבר היועצת המשפטית לוועדה שכן לדברי בכירים חרדים היא זו שעוצרת הסכמות על נוסח חוק הגיוס.

"היא הפכה ליולי אדלשטיין 2", התבטאו אמש בכירים חרדים: "היא מתנהלת כמו אדלשטיין ועושה הכל כדי שחוק הגיוס לא יעבור, היא חוששת להיות חתומה על החוק וזו התוצאה".

יצוין כי בש"ס ו'דגל התורה' לא התייאשו ועדיין מקווים כי בימים הקרובים יהיה ניתן להגיע להבנות עם הייעוץ המשפטי לכנסת ולהעביר את חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית: "לא נוותר על הניסיון האחרון והמשמעותי לפני פיזור הכנסת".

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בקואליציה מעריכים שחוק הגיוס לא יחוקק לבסוף, אבל החרדים יתמכו בתקציב בקריאה השנייה והשלישית בסוף חודש מרץ 2026, עם קביעת מועד להקדמת הבחירות ליוני, או ספטמבר 2026.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מתי תתפקחו ותבינו ששום חוק לא יעבור בגץ אלה אם יסגרו עם השמאל ששולטים עליהם
חחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר