מירי פרנקל שור היא היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת הוועדות המרכזיות והרגישות ביותר בפרלמנט הישראלי. בתפקידה זה היא אחראית על הייעוץ המשפטי לחברי הוועדה בנושאים ביטחוניים, מדיניים ומשפטיים מורכבים, ומלווה את תהליכי החקיקה והפיקוח הפרלמנטרי בתחומים אלה.

בתקופת כהונתה, ועדת החוץ והביטחון שתחת אחריותה המשפטית דנה בחקיקת חוק הגיוס, נושא רגיש ומורכב שעומד במרכז הדיון הציבורי בישראל. תפקידה כולל מתן חוות דעת משפטיות, ניתוח השלכות חוקתיות של הצעות חוק, והבטחת תקינות הליכי החקיקה בנושאים ביטחוניים.

ועדת החוץ והביטחון היא אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת, והיועץ המשפטי שלה ממלא תפקיד מכריע בעיצוב החקיקה הביטחונית. התפקיד דורש הבנה מעמיקה של המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי, והמשפט הצבאי, לצד יכולת לנווט בין שיקולים משפטיים, ביטחוניים ומדיניים.

היועצת המשפטית של הוועדה מלווה את חברי הכנסת בדיונים סודיים ופומביים כאחד, ומספקת להם כלים משפטיים לקבלת החלטות מושכלות. תפקידה כולל גם תיאום עם גורמים משפטיים נוספים במערכת הביטחון, כולל היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות הצבאית, ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

בהקשר של חוק הגיוס, התפקיד המשפטי מורכב במיוחד בשל הממדים החוקתיים, החברתיים והפוליטיים של הנושא. היועצת המשפטית נדרשת לאזן בין עקרונות חוקתיים של שוויון וחירות, צרכים ביטחוניים, ושיקולים חברתיים, תוך הבטחת תקינות משפטית של החקיקה.

תפקיד היועץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון דורש שמירה על סודיות מוחלטת, שיקול דעת מקצועי גבוה, ויכולת לעבוד תחת לחץ בנושאים רגישים. התפקיד מהווה גשר חיוני בין המערכת המשפטית למערכת הביטחונית, ותורם להבטחת שלטון החוק גם בתחומים הביטחוניים הרגישים ביותר.