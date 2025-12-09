ככל שחולף הזמן נראה כי הקשיים לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות רק הולכים ומתגברים. אתמול דווח שהיועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור דורשת עוד לפחות חודשיים של דיונים על חוק הגיוס, מה שיקרב את הכנסת לאישור תקציב המדינה, נראה כי ההסתייגויות שלה מהחוק מתגברות.

שבת רבי גרשון

גדולי ישראל וראשי הישיבות יצאו במכתב משותף לאברכי הכוללים ותלמידי הישיבות, לקראת חג החנוכה, בקריאה להרבות בלימוד תורה בימי החנוכה, בפרט "בשנה זו שרבו אשר רוצים להפריע את בני התורה מלימודם". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

על דאטפך אטפוך

תעשיית המוזיקה החרדית ידעה ימים יפים יותר. אבל הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם וזהו ההסבר היחיד סדרת ביטולי ההופעות שתוכננו למגזר החרדי. כך או כך - האמנים הצעירים שמוותרים על הון רב כדי לציית לגדולי ישראל ראויים להערכה מכל כיוון. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החוליה הרביעית

עשרות אלפי חסידי סאטמר חוו בשבוע שעבר רגעי שיא של התרוממות בחתונת נינתו הגדולה של האדמו"ר מסאטמר. מדובר בשמחת "הדור רביעי" של החסידות שמסמלת את המשך שושלת הזהב של החסידות, ונחגגה בהיקף עצום לאורך שעות ארוכות בלב הקהילה בוויליאמסבורג. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

תהלוכה מאוחרת

בישיבת ברכת ישראל בהר נוף נערכה בשבוע שעבר הכנסת ספר תורה. מי שמונה להפקת האירוע הוא ידיד צוות מעייריב המפיק אלי קנטור שהתמודד עם דרישה קצת חריגה: התורם של ספר התורה מפורסם בתרומות ספרי תורה לכותל המערבי והוא העלה דרישה שסעודת המצווה וכתיבת האותיות ייערכו בכותל... איך יוצאים מהפלונטר? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רפאנו השם

מאחורי השיר המרגש והמקסים שביצע זוכה הקול הבא אלחנן ענבל - עומד סיפור מצמרר של אברך ליטאי שהלחין את השיר שנים ספורות לפני שהמילים שלו הפכו להיות רלוונטיות ואקטואליות במיוחד בשבילו. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.