היועמ"שית של הוועדה מסבכת את העניינים - פסימיות במפלגות החרדיות | "שבת רבי גרשון": המכתב המלא של גדולי ישראל וראשי הישיבות | על דאטפך אטפוך וסוף מטיפייך יטופון: סיפורה של תעשיית המוזיקה החרדית | החוליה הרביעית בשושלת המפוארת של סאטמר: תיעוד ענק | סעודה לפני התהלוכה? מסתבר שהכל אפשרי - סיקור מרתק | הסיפור המצמרר שעומד מאחורי השיר של אלחנן ענבל (מעייריב)
ההתעלמות של חלק מהעיתונים החרדים מהאירוע המוחי שעבר הגר"ע יוסף גרמה לזעם אצל לא מעט חרדים. בתכנית 'זמן אוויר' בהגשת מנחם טוקר הושמע מקבץ של ח"כים המגיבים להחלטת 'יתד נאמן' להתעלם מהאירוע. חובה להאזין • מצחי"כ (ברנז'ה מדיה)
שיא חרדי נוסף בספר השיאים של גינס? השדר מנחם טוקר הפתיע את מאזיניו היום בשידור, והודיע על משחק רדיופוני, בסיומו תוגרל דירה בה יזכה המאזין המאושר. במהלך תכניתו של טוקר, עלו לשידור ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון אריאל אטיאס שברכו על היוזמה הלא שגרתית. • כל הפרטים (מדיה)