כיכר השבת
הצית גם סידור ותפילין

המהומות בבני ברק: הסתיימה חקירת הבחור החסידי שהצית קטנוע משטרתי

לפני מספר שבועות התרחשו מהומות ענק בבני ברק, לאחר שיצאה הודעה על ניסיון לבצע מעצרים לצעירים חייבי גיוס, במהלך המהומות, הוצתה קטנוע משטרתי, וכעת המשטרה מעדכנת כי הסתיימה החקירה (חדשות חרדים, משטרה)

הקטנוע השרוף (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר המהומות שהיו ב לפני מספר שבועות, המשטרה עצרה קטין, שעל פי החשד הצית קטנוע משטרתי במהלך הפרות הסדר, החקירה הסתיימה והיום (רביעי) הוגשה הצהרת תובע.

לפני כמעט חודש כאמור, אירעו הפרות סדר בעיר בני ברק, במהלכן פורעי חוק הפרו את הסדר הציבורי באלימות. במהלך האירועים הצית חשוד קטנוע משטרתי, שבתוכו היו תפילין וסידור תפילה.

במסגרת חקירה שנפתחה בתחנת בני ברק–רמת גן, תוך איסוף ממצאים וראיות, אותר הבוקר חשוד במעשה.

השוטרים עצרו את החשוד, קטין חסידי בן 16, המתגורר אצל הוריו באשדוד, והוא הובא לחקירה בתחנה.

החקירה הסתיימה והיום הוגשה הצהרת תובע, מעצר החשוד הוארך עד 15/3/26 ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר