הצית גם סידור ותפילין המהומות בבני ברק: הסתיימה חקירת הבחור החסידי שהצית קטנוע משטרתי לפני מספר שבועות התרחשו מהומות ענק בבני ברק, לאחר שיצאה הודעה על ניסיון לבצע מעצרים לצעירים חייבי גיוס, במהלך המהומות, הוצתה קטנוע משטרתי, וכעת המשטרה מעדכנת כי הסתיימה החקירה (חדשות חרדים, משטרה)

שכ שאול כהנא כיכר השבת | 13:11