לאחר המהומות שהיו בבני ברק לפני מספר שבועות, המשטרה עצרה קטין, שעל פי החשד הצית קטנוע משטרתי במהלך הפרות הסדר, החקירה הסתיימה והיום (רביעי) הוגשה הצהרת תובע.
לפני כמעט חודש כאמור, אירעו הפרות סדר בעיר בני ברק, במהלכן פורעי חוק הפרו את הסדר הציבורי באלימות. במהלך האירועים הצית חשוד קטנוע משטרתי, שבתוכו היו תפילין וסידור תפילה.
במסגרת חקירה שנפתחה בתחנת בני ברק–רמת גן, תוך איסוף ממצאים וראיות, אותר הבוקר חשוד במעשה.
השוטרים עצרו את החשוד, קטין חסידי בן 16, המתגורר אצל הוריו באשדוד, והוא הובא לחקירה בתחנה.
החקירה הסתיימה והיום הוגשה הצהרת תובע, מעצר החשוד הוארך עד 15/3/26 ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.
