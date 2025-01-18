היועמ"שית של הוועדה מסבכת את העניינים - פסימיות במפלגות החרדיות | "שבת רבי גרשון": המכתב המלא של גדולי ישראל וראשי הישיבות | על דאטפך אטפוך וסוף מטיפייך יטופון: סיפורה של תעשיית המוזיקה החרדית | החוליה הרביעית בשושלת המפוארת של סאטמר: תיעוד ענק | סעודה לפני התהלוכה? מסתבר שהכל אפשרי - סיקור מרתק | הסיפור המצמרר שעומד מאחורי השיר של אלחנן ענבל (מעייריב)
לקראת חג הפורים חברו הלהקות 'מזמור שיר', 'אהללה', 'להבה', 'שיר חדש', 'לב טהור', ו'נכספה' למחרוזת פורימית מלאה באנרגיות. על ההפקה המוזיקלית - יגאל שטטנר ונתנאל חמו. ניהול והפקה - אלישיב ויצן וידידיה קליין (קליפים)
נראה שגם היא עלתה על הטרנד החדש, 'החזרה בתשובה' שהוא 'הדבר הבא'
שיר המתאר מצב מצוי בחברה החילונית בה חוזרי בתשובה רבים נמצאים. השיר מתאר בחורה בשם רינה שחזרה בתשובה ומבטא את שפתה דיבוריה ואיך היא משנה את אורח חייה בהתאם * ימות המשיח כבר אמרנו?? (תרבות)
חצי שנה מאז פרץ עם "מהלב", הזמר כפיר בן יצחק, מחלק את זמנו בין האירועים וההופעות, לבין עבודה אינטנסיבית על אלבום הביכורים. בימים אלו משחרר בן יצחק להיט חדש בשם אז "למה אתם מחכים?!". מילים: רמי לב, לחן עיבוד והפקה מוסיקלית: דורון אלימלך. האזינו לסינגל