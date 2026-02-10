הדמוקרטים אימצו את הסיסמה של לפיד: הציטוט שמסעיר את ארה"ב

ראש הדמוקרטים בבית הנבחרים של טקסס, נציג המדינה ג’ין וו, ספג ביקורת חריפה לאחר שציטוטים מראיון ישן מ-2024 שבו הוא קרא לקהילות אתניות שונות להתאחד נגד מה שהוא הגדיר כ"מדכא המשותף" שלהם, עלו מחדש ברשתות החברתיות.

במהלך הריאיון דיבר וו על כך שכוח משמעותי בפוליטיקה המודרנית, במיוחד בנושאי הגירה, נובע מדאגות של "אנשים לבנים" לאבד את מעמדם כמיעוט אתני ופוליטי.

"הדבר שמפחיד אותי הוא שהמה שמניע את הגל האחרון של עוינות כלפי מהגרים הוא תחושת לאומנות לבנה גרידא," אמר. וו הוסיף כי אנשים מסוימים רואים באמריקה נחלתם של הלבנים בלבד וכי כל התקדמות של מהגרים או מיעוטים נתפסת כעלבון כלפיהם.

בהתייחס למגזרים האתניים השונים בטקסס אמר וו: "אני תמיד אומר שאותו יום שבו הקהילות הלטינית, האפרו‑אמריקאית, האסייתית ואחרות יבינו שאנחנו הרוב במדינה הזו עכשיו – זה היום שבו נתחיל לנצח."

לאחר שהציטוטים הפכו לוויראליים, פוליטיקאים רפובליקנים, ביניהם הסנאטורים קן פקסון וטד קרוז, דרשו את התפטרותו של וו והאשימו אותו בגזענות כלפי לבנים. וו ניסה מאוחר יותר להבהיר כי התכוון ל"רפובליקנים" כאשר דיבר על "מדכא משותף".

בקרב הפרשנים הישראלים היה מי שנזכר בנאום "אנחנו הרוב" אחר של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שנשא בקפלן בשנת 2024. "אנחנו הרוב. לא תהיה פשרה, לא נתכופף, לא ניכנע. אנחנו פה כדי להפיל את הממשלה וללכת לבחירות", הדגיש אז לפיד, למרות הפסד הגוש בבחירות שקדמו להצהרה.