מעמד מרומם ומלא בחיות דקדושה נערך לרגל חמישה עשר בשבט בתלמוד תורה החסידי 'ריבניץ' בעיר הקודש צפת, בראשות הגה"צ גאב"ד קארלסבורג, שהגיע במיוחד ממתחם החסידות במירון שם הוא שוהה בימי השובבי"ם.

במהלך המסיבה נשא הגאב"ד דברות חיזוק בפני התלמידים, ועורר אותם לעשות מצוות מתוך חיות ושמחה. כדי להחדיר את הדברים בלב הילדים, ביקש הגאב"ד מאחד התלמידים לגשת ולברך בקול רם את ברכות "בורא מיני מזונות" ו"בורא פרי העץ" על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

מחזה יוצא דופן של ענווה נרשם כאשר הגאב"ד, בביטול גמור, אחז בעצמו את הרמקול עבור הילד הרך כדי שכל הקהל ישמע את ברכותיו, והקשיב בריכוז כדי לצאת ידי חובתו בברכת התלמיד.

לאחר מכן פצח הגאב"ד במחול נלהב עם הילדים כשהוא מעודדם בשירה ובשמחה, ובסיום המעמד חילק להם מיני פירות ומתוקים, כשהוא מברך כל ילד וילד להצלחה בתורה וביראת שמיים.