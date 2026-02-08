"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
רבע שעה מכרמיאל - יורים במכוניות לאור יום - והעיר החרדית מובילה במדד "תחושת הביטחון" | צפו
מפלגת "חרדים מודרנים" חדשה | שר החוץ נפגש עם מקבילו מפרגוואי | ניצחון לש"ס: הרב אברהם דרעי נבחר לרב העיר באר שבע |עבריינים יורים ללא הפסקה לעבר כלי רכב | העיר החרדית ממוקמת במקום השני במשד תחושת הביטחון | תחזית מזר האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
