רבע שעה מכרמיאל - יורים במכוניות לאור יום - והעיר החרדית מובילה במדד "תחושת הביטחון" | צפו

מפלגת "חרדים מודרנים" חדשה | שר החוץ נפגש עם מקבילו מפרגוואי | ניצחון לש"ס: הרב אברהם דרעי נבחר לרב העיר באר שבע |עבריינים יורים ללא הפסקה לעבר כלי רכב | העיר החרדית ממוקמת במקום השני במשד תחושת הביטחון | תחזית מזר האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

3תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    תוכן שאסור לפספס:

