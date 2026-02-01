"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
האדמו"ר טבע במקווה | קרב אגרופים בין שוטר לאזרחים נגמר בלחיצת יד מכבדת • צפו
הרמטכ"ל בפגישות בזק בארה"ב | הגרמ"ה הירש נגד תופעת האלכוהול בחתונות | בן 28 נהג בפראות ללא רישיון ונעצר | זעזוע - האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב זצ"ל הלך לעולמו מטביעה במקווה | תלמיד ישיבת 'אוהל יוסף' נעצר סמוך לביתו | שיטפונות בסנטיאגו בירת צ'ילה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
