מפי עוללים ויונקים: רבבות תלמידי רשת החינוך החב"דית 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש' נהרו בימים האחרונים לכפר חב"ד לרגל "היום הבהיר יו"ד שבט" - יום קבלת הההנהגה של הרבי מליובאוויטש ויום ההילולא של הרבי הקודם כ"ק אדמו"ר הריי"צ. עבורם נערכה סדרת כינוסים ותערוכה חינוכית. בלב האירועים: תפילה מרגשת של הילדים על רקע המצב הבטחוני עם ישראל.

כבר משעות הבוקר המוקדמות בתחילת השבוע נרשמה תנועה ערה לכפר חב"ד. אוטובוסים מכל רחבי הארץ הביאו אלפי תלמידים נרגשים שהגיעו לקחת חלק באירועים שתוכננו בקפידה במשך חודשים.

האווירה הייתה חגיגית, גדושה באנרגיה חסידית. עבור רבים מהתלמידים מכל גווני האוכלוסיה, זהו אחד הימים המשמעותיים ביותר בשנה, יום שמחבר אותם לחזון החינוכי שמלווה את ה'רשת' מאז הקמתה כפי שהתווה הרבי.

מרכז מבקרים: מסע חינוכי רחב-היקף

למרגלות 770, הוקם אהל ענק ובתוכו "המסע" - מרכז מבקרים אור-קולי חדשני שהפך לאחד השיאים של השבוע. התלמידים נכנסו למתחם המדמה מסע ל-770, וצפו בתכנים שהופקו במיוחד עבור האירוע.

בנוסף, התלמידים נחשפו לתכנית חינוכית רחבת-היקף, שהוקמה במיוחד לרגל האירועים. התערוכה הציגה בין היתר את מסירות הנפש של בעל ההילולא כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע (שעל שמו קרויה רשת החינוך) באמצעות תחנות אינטראקטיביות ותצוגות מותאמות גיל.

התלמידים עברו בין התחנות השונות שהמחישו את נושאי התוכן באופן פשוט ונגיש, תוך שילוב של פעילות, סיפור ומשחק. הפורמט איפשר לילדים להיחשף לחומר בצורה חווייתית ולא רק דרך הסבר פרונטלי, והותאם למגוון רחב של קבוצות גיל.

הדגש היה על למידה פעילה: המורים שליוו את הקבוצות ציינו כי המבנה האינטראקטיבי סייע לתלמידים להבין את הסיפור החסידי ההיסטורי ואת המסרים החינוכיים בצורה ברורה ומעשית.

משם המשיכו אל הכנס המרכזי, שנערך באוהל שתוכנן כ"תחנת חלל". המתחם, שעוצב בטכנולוגיה מתקדמת, הציג את הרעיון החסידי של "אור"; כיצד התורה והמצוות שמקיימים הילדים מאירים את העולם כולו.

כל תלמיד קיבל שלט בקרה אישי, ובאמצעותו השתתף במשימה אינטראקטיבית: לכוון, להדריך, לקבל החלטות ולסייע ל"צוות החללית" להשלים את המשימה ולהביא אור וגאולה לעולם. החוויה שילבה טכנולוגיה, תוכן חסידי ותחושת אחריות אישית: שילוב שהותיר רושם עמוק על המשתתפים.

לקראת סוף השבוע הגיע תורם של אלפי תלמידי ותלמידות כיתות ז'-ח'. הם התכנסו ברחבת בית אגודת חסידי חב"ד 770 ונהנו מתכנית עשירה: רול-קול מרגש, משחק חסידי חווייתי, מופע ניגונים, קטעי וידאו שהופקו במיוחד לערב זה, אמירת לחיים, החלטות טובות וחלוקת פרסים.

בכנסי הבנות הושקה תכנית חדשה - "מחוברת", שנבנתה במיוחד עבור הכיתות הגבוהות ב'רשת'.

אירוע ייחודי לתלמידי ותלמידות שלהבות חב"ד

לצד עשרות הכינוסים המרכזיים, התקיים במעלה אדומים אירוע ייחודי לתלמידי ותלמידות שלהבות חב"ד - קבוצת מוסדות החינוך המשלבים ערכים יהודיים עם מקצוענות וחדשנות. האירוע, שנערך בפארק השעשועים "מג'יקאס", נשא את השם "ואהבתלנד" - מתחם חווייתי שתוכנן במיוחד עבור היום.

בהשראת מאמר "באתי לגני" של הרבי, התמקד האירוע בערכי אהבת ישראל, רגישות לזולת ולקיחת אחריות אישית. במקום שיעור פרונטלי, הילדים יצאו למסע בין תחנות, משחקים, סדנאות ותצוגות שהפכו את הערכים למוחשיים. שלטים צבעוניים ליוו אותם בכל פינה: "מה תפקידי? להאיר את היום!"; "שמעתי שדיברת טוב על הזולת"; "משתדל לומר על עצמי ועל החברים רק מילים טובות".

המסרים הוצגו בשפה פשוטה וברורה, מותאמת לילדים, והפכו את החוויה לערכית ומעשית. במהלך היום למדו התלמידים על דמותו של הרבי הריי"צ, על מסירותו לחינוך ועל פועלו למען יהודים ברחבי העולם.

בסיום היום יצאו הילדים מ"ואהבתלנד" עם תחושת משמעות, שייכות וגאווה יהודית ועם הבנה שהם חלק ממערך חינוכי רחב שמעניק מקום לערכים, חוויה ולמידה פעילה.