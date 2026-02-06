כיכר השבת
מסורת של תורה

החסידים ביוניון סיטי היטו אוזנם לפלפול | טיש ט"ו בשבט בצאנז זוועהיל

כמיטב המסורת ערך האדמו"ר מצאנז זוועהיל השבוע את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות ביוניון סיטי שבניו ג'רזי  | בדברי התורה שילב האדמו"ר פלפול תורני עמוק לצד דברי אגדה וחיזוק | צפו בתיעוד (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז זוועהיל (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מסורת של תורה

|

תיעוד מרהיב

|

14 נגני מוזיקה אושרו

|

בתוך ימי השבעה

||
1

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ

|

הפתעה בשיא השמחה

|

מנהג עתיק יומין

|

תיעודים מרהיבים

||
1

המונים נהרו

||
2

לא רק שקדים ופיסטוקים

|

איחוד חצרות הקודש

||
1

מחזה של חג

|

חג לאילנות

||
2

בלהב אש קודש

||
2

חרדה בשידור חי

||
4

גלריית תמונות

|

החסידים התאכזבו

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר