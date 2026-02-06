כמיטב המסורת בחצר הקודש קראלי בווילאמסבורג, שם כל אירוע נערך בענק, ערך הרבי השבוע טיש ט"ו בשבט כשעל השולחן הונחו מגשי פירות מיוחדים שנבחרו בקפידה, כשהם מצטיינים בגודלם הבלתי שגרתי | במהלך הטיש חילק האדמו"ר מלוא חופניו מפירות האילן למאות החסידים שעברו להתברך (חסידים)
אמש התאספו כל הילדים הבכורים של גדולי האדמו"רים בארה"ב לאסיפה היסטורית, יחד עם רבני ודייני הקהילות בניו יורק, ודנו יחדיו בענייני פגעי הטכנולוגיה ובחדירת בינה מלאכותית למכשירים כשרים | הוועד קבע הנחיות מחייבות למכשירים מאושרים | באסיפה נראו רגעי אחדות נדירים, כשבני האדמו"רים מסאטמר נפגשו ולחצו ידיים זה לזה | צפו בתיעוד (חסידים)
שיחת היום בירושלים: ימים ספורים לאחר הסתלקותו של פועל הישועות האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, התבשרה החסידות על אירוסי הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ, ששימש במסירות את האדמו"ר ודאג לכל צורכי בית המדרש במשך 14 שנה (חסידים)
המוני חסידים נטלו חלק אמש בביתר בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן הגה"צ ר' חיים מאיר קאהן, אב"ד החסידות בביתר וחתן הגה"צ ר' מאיר בראנדסדארפער זצ"ל בעל ה'קנה בושם', עם הכלה בת הגה"צ ר' חיים צבי דאווידאוויטש, אבד"ק בית מאיר וחתן הגה"צ ר' משה הלברשטאם זצ"ל.
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מפולנאה, עם הכלה בת הרה"צ ר' ישעי' פאנעט, בן האדמו"ר מדעעש | השמחה נחגגה ברוב פאר והדר באולמי "היכלי מלכות" בבני ברק | במפתיע, נכנס האדמו"ר מצאנז לשמחת המצווה טאנץ, בעת שחלף במקום עם יציאתו משמחת נישואי נכד גיסו הגרא"פ מוטצן שהתקיימה באולם סמוך (חסידים)
בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש קומרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים, הגישו יחד עם הפירות את האתרוג המהודר עליו בירך האדמו"ר בחג הסוכות האחרון, אשר נשמר בשלמותו במשך חודשים ארוכים עד שהפך למרקחת מיוחדת לכבוד חג האילנות, האדמו"ר חתך ממנה באמצעות סכין וחילק שיריים לקהל החסידים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן נין האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השמחה חילק האדמו"ר מספינקא כוסיות וויסקי לחסידים, עודד את השירה בעוז, וחרז חרוזין על האדמו"ר מצאנז שפיאר את השמחה בהופעתו הכבודה | צפו בתיעוד ענק מכל השמחה מריישא ועד גמירא (חסידים)
בחצר הקודש טשארנאביל באשדוד ערך הרבי את הטיש לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו במרכז רובע ז' | במהלך הטיש הנעים אחד החסידים בנעימות צלילי כינור | לצידו של האדמו"ר ישב הגאון רבי שלמה שרף, מחשובי רבני ויז'ניץ בעיר | לאחר אמירת דברי התורה, החל שלב חלוקת הפירות, עקב העומס הרב והלחץ מצד החסידים הוחלט להעביר את החלוקה לחדרו האישי של האדמו"ר. שם, בסדר מופתי, עבר הקהל פנימה וקיבל את הפירות מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בבית מדרשו באלעד ערך האדמו"ר מבערגסאז את שולחנו לרגל ט"ו בשבט | השולחן נצבע בצבעי פירות מבהיקים, אננסים, רימונים, תפוזים ותאנים | בסיום הטיש יצאו החסידים כשהם עמוסים מלא חופניים פירות לברכה עבור בני הבית (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת נישואי נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר, ונכד הגאון רבי מרדכי גלבר, רב קהילת מונקאטש בב"ב, בן להרב אלתר אברהם אלטמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר משידלובצא, והגאון רבי שלמה גולדמן בת להרב יוסף קורנרייך, רב בית המדרש שידלובצא בביתר (חסידים)
קהל חסידי שאץ דרוהביטש בבית שמש השתתפו השבוע בעריכת הטיש לרגל ט"ו בשבט שערך האדמו"ר בבית מדרשו בעיר | האדמו"ר הופיע לטיש כשהוא לבוש בקפטן פרחוני כסוף. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בענייני היום. בהמשך חילק האדמו"ר מלא חופניים פירות לחסידים שעברו לפניו (חסידים)
מחזה משובב לב ונפש נצפה השבוע ביום ט"ו בשבט בפלורידה, כאשר האדמו"ר התימני, הגה"צ רבי אבנר עפג'ין, ערך טיש פירות מרומם בפני חסידי סאטמר שנפשו במקום | לאחר שזכו לשמוע דברי נועם ותורה עברו בסך לקבלת פירות וברכה | תיעוד (חרדים)
כמנהג אבותיו ובלבוש לבן, ערך האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את שולחן חמישה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו ברחוב עזרא | שיאו של הטיש נרשם בעת עשיית הברכות על שבעת המינים, אותן נשא האדמו"ר בלהב אש קודש כשעמד על רגליו בפני קהל החסידים (חסידים)
רגעים של חרדה עברו על אלפי המשתתפים בחגיגת סיום הרמב"ם העולמית בניו יורק | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שכובד לשאת את הדרשה המרכזית, חש ברע והתמוטט על הבימה | לאחר טיפול רפואי מהיר של כוחות ההצלה, התאושש האדמו"ר וחזר למקומו לשמחת החסידים (חסידים)
רבנים מכל העיר רחובות נטלו חלק במעמד סיום הרמב"ם חגיגי ומפואר שנערך בבית כנסת חב"ד, בראשות הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד | אורח הכבוד: ראש כולל הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות בירושלים הרב גדעון בן משה (חסידים ואנ"ש)
המתיחות בין איראן לארה"ב והשלכותיה על האזור הביאו להחלטה חריגה בשיכון סקווירא • האדמו"ר הורה לבנו הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי לבטל את נסיעתו המתוכננת לשבוע הבא • בשבוע האחרון: הוראות דחופות לחסידים לעזוב את הארץ (חסידים)
