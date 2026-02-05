פגשתי יהודי יקר לפני שנתיים, וכך סיפר לי. אני נשוי זה שש שנים, אנחנו חיים על הקו בסדר. אבל יש לי משהו אחד אצל אשתי שמפריע לי מאוד.

מה לא ניסיתי לשנות את זה. הלכנו למטפלים זוגיים, אבל שום דבר לא השתנה. מה שהפריע לי המשיך להיות באותה עוצמה, וללא שום שינוי. בהמשך הגיעו גם הערות, גם ביקורת אבל זה היה נראה שאני מתעסק עם קיר.

חשוב לי להגיד לך, מרדכי, שבאופן כללי היא אישה טובה. אין לי עליה תלונות מיוחדות. אבל בדבר הזה כמה שאני מנסה להילחם, לא להיכנע זה לא משתנה.

יכולתי לכתוב מחברות שלמות על כמה מחשבות חשבתי על זה, וכמה רגשות של כעס יש לי עליה.

שוחחתי איתו שיחה ארוכה, ובעזרת השם הבנתי מה הבעיה פה. הסתכלתי לתוך עיניו ושאלתי בשקט: הרי אתה טוען שניסית הכול. ייעוץ, אמרת לה, הערת לה, ביקרת אותה, התרגזת — וראית שאין שום שינוי.

ואתה אומר שאתה לא רוצה להתגרש ממנה. אז אולי הגיע הזמן לעשות נשימה עמוקה ופשוט לשחרר. להרפות. להיכנע למצב הזה.

תראה כמה סבל אתה סובל רק כי אתה פשוט לא נכנע, לא מרפה.

די. תגיד לעצמך: זה המצב. אני לא יכול לשנות את זה. זו אשתי, וכך היא תישאר עד מאה ועשרים שנה שלנו יחד.

ואם אתה בעל מדרגה — אתה יכול להוסיף שאתה נכנע לבורא עולם ונכנע לרצונו, שכך הוא רוצה, וזה לטובה.

אבל תיכנע. ותרפה. לא מתוך ייאוש — אלא מתוך הבנה. די, ניסיתי הכול.

יש לפעמים בחיים פעמים שצריך להרפות.

חשוב לעצור כאן לרגע ולהבהיר דבר יסודי. כניעה איננה ביטול עצמי. כניעה איננה מחיקה של הרצון. כניעה איננה השלמה עם פגיעה, ואיננה ויתור על גבולות. כניעה, במובן העמוק שלה, היא ההחלטה להפסיק להילחם במה שאין לי שליטה עליו — ולהתחיל לחיות מתוך בחירה במה שכן. יש מצבים שבהם המאבק הוא אומץ, ויש מצבים שבהם ההרפיה היא האומץ האמיתי. החכמה איננה רק להילחם, אלא לדעת מתי המלחמה כבר איננה מצילה — אלא שוחקת.

המלחמה מביאה סבל. חוסר הכניעה מביא איתו סבל. וההתנגדות מביאה סבל.

יש אנשים שחיים שנים בתחושת “אני צודק”. והם אכן צודקים. אבל את המחיר של הצדק הזה הם משלמים בשקט, בזוגיות, בשמחה, ובשלוות הנפש. לא תמיד האדם סובל מהמצב עצמו. פעמים רבות הוא סובל מהמאבק הבלתי־פוסק לשנות אותו. מהמאמץ היומיומי להוכיח, לתקן, לכופף את המציאות לרצון שלו. המאבק הופך לזהות, והשחרור נתפס כוויתור — בעוד שבפועל הוא הצלה.

ההסכמה, הכניעה, ההרפיה, הנשימה, האמונה — מביאות איתן שחרור.

ואם אתה לא מצליח לשחרר, להרפות — אז אתה צריך פשוט טיפול בזה: איך לשחרר, ולמה אתה לא מצליח לשחרר.

לפעמים צריך לומר אמת לא נוחה. יש מקרים שבהם האדם לא רק סובל מהמאבק הוא גם נאחז בו. הסבל נותן לו זהות. הוא נותן לו תחושת צדק, משמעות, אפילו עליונות מוסרית. כל עוד אני נלחם אני “בסדר”, אני “נכון”, אני “הצודק בסיפור”. והוויתור, ההרפיה, הכניעה — מפחידים לא רק כי הם כואבים, אלא כי הם משאירים אותי בלי תירוץ, בלי אשמים, ועם אחריות מלאה על חיי. לפעמים האדם לא מפחד מהשחרור — הוא מפחד מהחופש שבא אחריו.

אבל לפני הכול — אתה יכול לעשות נשימה עמוקה ולהגיד: די. זו אשתי, ואני אוהב אותה איך שהיא, למרות הדבר שמפריע לי.

הוא ישר אמר: אני לא מסוגל להרפות, להיכנע.