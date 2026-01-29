כיכר השבת
שידוכים, זוגיות וחיבור אמיתי

אנשים אמרו לי - "גם אם עכשיו אתה לא מתחבר אליה, תמשיך וזה יבוא" - ואחרי שנה התגרשתי

אלפי הבחורים שנישאים במזל טוב מדי שנה, עוברים בדרכם מסלול שידוכים מפרך הכרוך בדילמות ושאלות הרות גורל | לא תמיד ישנה שלמות ברגע סגירת השידוך, והציפייה היא להתקרבות ולהתחברות עד החתונה, אך כשגם לאחר החתונה יש חוסר בחיבור בני הזוג - זה כבר תמרור אזהרה | הסיפור לא נכתב במטרה לתת עצה והכוונה, אלא להציג זווית נוספת לחשיבות המסלול וההחלטה בדרך לזיווג - ולא להתעלם ולהקטין בעיות שעלולות לגבות מחיר בהמשך (מגזין)

(צילום: שאטרסטוק)

שלום, שמי יוסי, בן 23 מירושלים.

בראשית הדברים חשוב לי להדגיש כי הסיפור שאשתף כאן, לא נועד לתת עצה והכוונה, אלא להציג זווית נוספת לצורת ההתנהלות בזמן השידוכים, והמשמעות הקריטית לשמור על תהליך בריא כדי להקים בית משותף לדורות.

ברוך השם זכיתי ללמוד ולגדול בישיבה חשובה במרכז, ולקראת וועד חמישי הרגשתי בשל לצאת לשידוכים, ובהסכמת ההורים התחלתי 'לשמוע' הצעות.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

פרט נוסף להשלמת הסיפור: אני החמישי במשפחה, והוריי צברו וותק בתחום לאחר שחיתנו ארבעה בנים. מה שנתן לי את הרוגע לפני התחלתי לשמוע, מתוך הנחה שיש לי 'כוורת' של יועצים שיכוונו אותי בתחום. בהמשך תבינו עד כמה זה פגע בי.

חופה וקידושין. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

ואכן, בסייעתא דשמיא היה לי שם טוב ב'שוק' ובאתי ממשפחה טובה - וההצעות זרמו. נפגשתי עם כמות לא מבוטלת של בחורות, טובות ואיכותיות, אבל בכל פעם ההצעה ירדה אחרי פגישה או שתיים מסיבות כאלה ואחרות. ככה לאורך תקופה של חצי שנה בערך נפגשתי שוב ושוב בציפייה למצוא את האחת.

עד שנפגשתי עם שירה.

אינני יודע איך בדיוק התגלגלה אליי ההצעה, אך בפעם הראשונה הרגשתי שאני נפגש עם הבחורה עליה חלמתי. היא הייתה חכמה ומצחיקה, בוגרת ומבינה עניין, וגם נראית מעולה, בקיצור מושלמת.

כמובן שהמשכנו לפגישה שנייה אחרי הפגישה הראשונה שהייתה מוצלחת מבחינתי, אבל ככל שהעניינים התחילו להתקדם, ובאוויר הייתה תחושה של אוטוטו סוגרים ווארט - התחלתי להרגיש בפנים לא טוב.

גם היום, אני לא יודע להניח את האצבע על הנקודה הבעייתית. הבחורה הייתה באמת מושלמת ולא היה בה שום חיסרון - אבל הרגשתי שאני לא מתחבר אליה. לא ראיתי אותנו מקימים בית ביחד ומגדלים משפחה - למרות שכאמור היא הייתה באמת מושלמת.

מפגישה רביעית ואילך, שהבעיה מבחינתי הלכה וגדלה, התחלתי לשתף ולהתייעץ בקרובים אליי מה לעשות בנידון. ההורים שלי, ייאמר לזכותם, לא דחקו בי לסגור, להיפך - אמרו לי שאחליט לפי איך שאני מרגיש, ואם אין חיבור אולי עדיף להוריד.

אבל באופן מוזר משהו, כמעט כל הסביבה שלי - אחים נשואים, חברים, ואפילו הרבנים בישיבה נטו להקטין את הבעיה, והמשפט שחזר על עצמו היה: "תמשיך - והחיבור עוד יבוא".

חשוב להדגיש: הדבר לא נבע ממקום של זלזול בתחושות שלי, ויש באמירה שכזו מן האמת. ואסביר: בציבור החרדי, בגלל שבדרך כלל נפגשים בממוצע 5-6 פגישות (מי יותר ומי פחות), לא באמת מכירים זה את זו ולהיפך, וכאשר יש 'חיבור' - הקשר מתחזק בעיקר בין האירוסין ל, כאשר נפתחים ומכירים יותר וצוברים חוויות ביחד, עד שבעזרת השם בחתונה הקשר הופך אדוק ואישי יותר ובונים בית יחד.

מתוך אמונה במשפט ותקווה לחיבור שיבוא - המשכתי ונפגשתי עוד ועוד, אבל החיבור המיוחל בושש מלבוא. גם אחרי שחזרתי והתייעצתי עם סביבתי המשכתי ושמעתי את אותו המשפט "תמשיך וזה יבוא".

לא אלאה אתכם בכל מה שעברתי מאז, נישאתי בשמחה גדולה מתוך חשש וציפייה ל'חיבור' המיוחל, שגם לאחר החתונה המשכתי לחפש אותו. אבל אחרי שנה נאלצנו להתגרש, בלב שבור וכואב על המהלך השגוי והשנה שנשרפה לשנינו.

בית הדין הרבני בירושלים (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

אני לא בא להפנות אצבע מאשימה לאנשים שבאמת רצו לעזור ודבריהם נבעו מכוונה טהורה, אבל יש לי מסקנה חשובה לומר לאלו שבשידוכים ולאלו שמייעצים להם.

לאלו שבשידוכים אני רוצה לומר: אל תקבלו כל דבר שאומרים ומייעצים לכם כ'תורה מסיני'. גם אם זה נשמע לכם עצה הגיונית - תתבלו את הדברים בהרבה מלח מטאפורי. תזכרו, גם כשתציגו את השאלות והספק שלכם - אף אחד לא יצליח לעמוד במקום שלכם ולהבין לעומק את מה שאתם חווים ומרגישים.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

ולאלו שאוהבים לייעץ אני רוצה לומר: תשקלו מילים, ואל תקישו ממשהו שאתם חוויתם או עשיתם - למקרים אחרים. כאמור, אתם לא באמת יכולים להיכנס לנעליו של החבר / התלמיד / האח שבא להתייעץ איתכם, ולכן תשתדלו לדבר עם קצת פחות ביטחון - גם אם נראה לכם שדווקא המחשבה שלכם היא האמת היחידה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר