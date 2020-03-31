כולנו כמהים לקרבה, לתחושת שייכות, אך לעיתים קרובות נמנעים ממנה מתוך חשש מדחייה | מחקרים חדשים מראים שהפחד הזה מבוסס ברובו על אשליה - אנשים למעשה מגיבים בחום ובפתיחות הרבה יותר ממה שאנו מצפים | אינטראקציות יומיומיות קטנות, חיוכים, מחוות תשומת לב ושאלות פשוטות הם שמייצרים את תחושת השייכות והאושר האמיתית | החיבור האנושי, כך מסתבר, אינו נסתר או מורכב - הוא טמון בצעדים הקטנים שאנחנו עושים כל יום, אם רק נעז לגשת (פסיכולוגיה)
בחודש האחרון העולם כולו נכנס לסחרחורת שטובי התסריטאים לא דמיינו שאי פעם יקרה באמת. ואם זה לא מספיק, פסח כבר כאן - והוא עומד להיות מוזר מתמיד. הנה 5 דרכים להרגיש טוב יותר ולהתגבר על החרדה והדיכאון (בריאות)
ממשק החיבור הפופולארי והנפוץ בעולם עובר שינוי משמעותי ראשון בצורת החיבור מאז הושק, ובקרוב תוכלו לחבר אותו מכל כיוון בלי להסתבך עם צדדי החיבור. בנוסף ממשק החיבור יקטן ומהירותו תעלה משמעותית. הקלה בחוק מרפי.
אינטרנט חסום - עד הסוף: במשך שעות נתקלו לקוחות "אינטרנט רימון" בקשיי גלישה באינטרנט, שבאו והלכו לסרוגין. הפונים לשרות הטכני ולשרות הלקוחות של החברה בשעות הערב (שני), שמעו את ההודעה הבאה: "לקוחות יקרים, עקב תקלה טכנית זמנית לא היתה אפשרות להתחבר לאינטרנט רימון. אנא נסו להתחבר כעת לאינטרנט שנית"