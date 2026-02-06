ועדת הסנאט האמריקני פתחה בחקירה רשמית נגד ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, בעקבות החלטתו לבטל את אימוץ הגדרת האנטישמיות של IHRA על ידי עיריית ניו יורק. החקירה הוכרזה על ידי הסנאטור ביל קאסידי, יו"ר ועדת הבריאות, החינוך, העבודה והפנסיות של הסנאט של ארצות הברית, ששלח מכתב רשמי וחריף לראש העיר ובו הביע חשש עמוק מהשלכות המדיניות החדשה.

ביומו הראשון בתפקיד ביטל ממדאני שני צעדים מרכזיים: את אימוץ הגדרת IHRA, המשמשת מסגרת בינלאומית נפוצה לזיהוי ביטויים אנטי-ישראליים מסוימים כאנטישמיים, וכן צו עירוני שאסר על סוכנויות עירוניות להשתתף בחרמות על ישראל.

הצעדים, שננקטו במקביל, עוררו תגובות נזעמות בקרב מחוקקים רפובליקנים וארגונים יהודיים, הרואים בהם החלשה ממוסדת של המאבק באנטישמיות.

בהצהרה שפרסם אמר קאסידי כי מדובר במהלך שמעלה “חששות כבדים באשר למחויבותה של העיר ניו יורק להגן על תלמידים יהודים ולשמור על סטנדרטים עקביים בהתמודדות עם שנאה”. לדבריו, הגדרת IHRA זכתה לתמיכה דו-מפלגתית רחבה ומהווה את המדיניות הרשמית של הממשל הפדרלי מאז 2019.

במכתבו לראש העיר דרש קאסידי לדעת האם העירייה מתכוונת לאמץ הגדרה חלופית לאנטישמיות, אילו צעדים מעשיים יינקטו להגנה על תלמידים יהודים במערכת החינוך העירונית, והאם הנהגת העיר רואה בקמפיינים של חרם המכוונים לישראל ביטוי לאנטישמיות.

“תפקידי הוא להבטיח שכל תלמיד ירגיש בטוח”, כתב הסנאטור, “ובתקופה שבה תלמידים יהודים חשים פחד, אני מודאג שהצעדים שלכם עלולים להחריף את תחושת האיום”.

החקירה מגיעה על רקע נתונים מדאיגים במיוחד: מנתוני משטרת ניו יורק עולה כי בחודש ינואר האחרון, החודש הראשון לכהונתו של ממדאני, נרשמו בעיר 58 פשעי שנאה – מתוכם 31 הופנו נגד יהודים. מדובר בזינוק של 182% לעומת ינואר 2025, אז דווח על 11 אירועים אנטישמיים בלבד. בממוצע, נרשמה תקרית אנטישמית אחת ביום.

למרות ירידה כללית בפשיעה האלימה בעיר, האנטישמיות ממשיכה להוות את רוב פשעי השנאה בניו יורק. בשנת 2025 כולה תועדה בעיר 330 תקריות אנטישמיות – 57% מכלל עבירות ההטיה. יהודים היו הקבוצה המותקפת ביותר בעיר, יותר מכל קבוצת מיעוט אחרת.

בקהילה היהודית מזהירים מפני הקשר בין האקלים הפוליטי לבין המצב בשטח. מייקל נוסבאום, חבר הנהלה במועצה לקשרי קהילה יהודיים של ניו יורק, אמר כי “למרבה הצער, אף פעם לא קר מדי כדי להיות אנטישמי”, והוסיף כי השנאה “נטועה עמוק בלבם ובמחשבותיהם של אנשים”.