ניסיון התנקשות חריג אירע הבוקר (שישי) בלב הבירה הרוסית, כאשר לוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב, סגן ראש המודיעין הצבאי של רוסיה ואחד הקצינים הבכירים והמשפיעים ביותר במערכת הביטחון הרוסית, נורה בבניין מגוריו במוסקבה.

על פי הודעת ועדת החקירות של רוסיה, המתנקש ארב לאלכסייב בכניסה לבניין וירה בו מספר יריות מטווח קצר. מיד לאחר מכן נמלט היורה מהמקום, וזהותו טרם התבררה. הגנרל הבכיר פונה במהירות לבית חולים עירוני, ומצבו הרפואי טרם פורסם באופן רשמי.

כוחות ביטחון פדרליים הוזעקו לזירה, וחוקרים מוועדת החקירות יחד עם אנשי שירותי הביטחון הרוסיים החלו באיסוף ממצאים פורנזיים, גביית עדויות וסריקת תיעוד ממצלמות אבטחה באזור.

דוברת ועדת החקירות, סבטלנה פטרנקו, מסרה כי “נפתחה חקירה פלילית בחשד לניסיון רצח, וכל כיווני החקירה נבדקים”.

אלכסייב נחשב לדמות מפתח במודיעין הצבאי הרוסי, תפקיד שבו הוא מכהן מאז שנת 2011. במסגרת תפקידו הוא מופקד על מבצעים חשאיים ורגישים של משרד ההגנה הרוסי, הן מחוץ לגבולות המדינה והן בזירה האוקראינית, ונחשב למספר שתיים במדרג הפיקוד של המודיעין הצבאי.

ניסיון ההתנקשות מצטרף לשורת אירועים חריגים בשנים האחרונות, שכללו חיסולים, ניסיונות חיסול ותקיפות נגד קצינים בכירים ואנשי ממשל ברוסיה. בקרמלין נוהגים במקרים אלה לרמוז או להאשים את שירותי המודיעין של אוקראינה, בעוד שבקייב שומרים בדרך כלל על עמימות ואינם נוטלים אחריות לפעולות המתרחשות בעומק השטח הרוסי.