כיכר השבת
מצבו קשה

ניסיון התנקשות נועז בלב מוסקבה: הגנרל הבכיר שנלחם באוקראינה נורה בגבו

סגן ראש המודיעין הצבאי הרוסי, לוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב, נורה מטווח קצר בבניין מגוריו | מצוד נרחב אחר המתנקש שנמלט במהירות מהזירה (בעולם)

חייל רוסי באוקראינה, ארכיון (צילום: צבא רוסיה)

ניסיון התנקשות חריג אירע הבוקר (שישי) בלב הבירה הרוסית, כאשר לוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב, סגן ראש המודיעין הצבאי של רוסיה ואחד הקצינים הבכירים והמשפיעים ביותר במערכת הביטחון הרוסית, נורה בבניין מגוריו ב.

על פי הודעת ועדת החקירות של רוסיה, המתנקש ארב לאלכסייב בכניסה לבניין וירה בו מספר יריות מטווח קצר. מיד לאחר מכן נמלט היורה מהמקום, וזהותו טרם התבררה. הגנרל הבכיר פונה במהירות לבית חולים עירוני, ומצבו הרפואי טרם פורסם באופן רשמי.

כוחות ביטחון פדרליים הוזעקו לזירה, וחוקרים מוועדת החקירות יחד עם אנשי שירותי הביטחון הרוסיים החלו באיסוף ממצאים פורנזיים, גביית עדויות וסריקת תיעוד ממצלמות אבטחה באזור.

דוברת ועדת החקירות, סבטלנה פטרנקו, מסרה כי “נפתחה חקירה פלילית בחשד לניסיון רצח, וכל כיווני החקירה נבדקים”.

אלכסייב נחשב לדמות מפתח במודיעין הצבאי הרוסי, תפקיד שבו הוא מכהן מאז שנת 2011. במסגרת תפקידו הוא מופקד על מבצעים חשאיים ורגישים של משרד ההגנה הרוסי, הן מחוץ לגבולות המדינה והן בזירה האוקראינית, ונחשב למספר שתיים במדרג הפיקוד של המודיעין הצבאי.

ניסיון ההתנקשות מצטרף לשורת אירועים חריגים בשנים האחרונות, שכללו חיסולים, ניסיונות חיסול ותקיפות נגד קצינים בכירים ואנשי ממשל ברוסיה. בקרמלין נוהגים במקרים אלה לרמוז או להאשים את שירותי המודיעין של אוקראינה, בעוד שבקייב שומרים בדרך כלל על עמימות ואינם נוטלים אחריות לפעולות המתרחשות בעומק השטח הרוסי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר