מי שחי במזרח התיכון יודע שהשפה הערבית היא לא רק כלי תקשורת, היא המפתח להבנת המציאות שסביבנו. הערב אתר 'כיכר השבת' גאה להשיק את "אח'באר כיכר" (חדשות כיכר) – תוכנית אקטואליה ייחודית בערבית ובעברית, שמטרתה להעניק לכם הצצה מעמיקה ויסודית למה שקורה באמת אצל השכנים שלנו.

התוכנית, בהגשתם של הפרשנים משה אריה וחיים שגב, לא מסתפקת בכותרות הרגילות. היא מבקשת לקלף את שכבות התעמולה של התקשורת הערבית ולהציג את המציאות כפי שהיא, בלי מסננים.

מה מחכה לכם בתוכנית הערב?

הזירה הסורית: הקול הכורדי שלא נשמע

בשיחה מרתקת עם הפעיל עלן וואלי, אנחנו מקבלים מבט בלעדי על המתרחש בצפון-מזרח סוריה (רוז'אבה). וואלי משתף בדו"ח מהימן על המצב בשטח, על מעשי הטבח המזעזעים ועל האתגרים האדירים מול כוחות הטרור. בשיחה עולה נקודה מצמררת: הדמיון הבלתי נתפס בין שיטות הפעולה של הטרוריסטים בסוריה לזוועות שחווינו כאן בישראל בשבעה באוקטובר.

2. מחיר האמת: סקלאנס והסערה באום אל-פחם

מה קורה לאופוזיציונר פלסטיני שמעז לשבור שתיקה ולהתראיין לתקשורת הישראלית? משה אריה וחיים שגב מנתחים את סיפורו של "סקלאנס" – המשפיען שהפך בן לילה מגיבור לרדוף, ומסבירים מדוע התמונה שלו עם עיתונאים ישראלים הציתה אש באום אל-פחם וחשפה צביעות זועקת.

3. ברשת הערבית: המלך או נתניהו?

לא נשארים רק בגזרת החדשות הקשות. הצצנו עבורכם לקטע ויראלי שמשגע את הגולשים במזרח התיכון בימים האחרונים: ילדה קטנה ש"התבלבלה" בין מלך ירדן לראש הממשלה בנימין נתניהו. מה זה אומר על התדמית של המנהיגים ברחוב הערבי?

4. אקטואליה בראי הפרשה

איך מתחברת פרשת "יתרו" למזרח התיכון של שנת 2026? חיים שגב ומשה אריה מסיימים את התוכנית בדברים על פרשת השבוע, המדגישים את הברית הנצחית של עם ישראל עם הארץ הזו ואת המסר המוסרי שעלינו להפיץ לעולם.

הזמנה אישית מאיתנו

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אליהם למסע מרתק בכל שבוע. המטרה שלנו היא לאפשר לכם להכיר מקרוב ובעומק את 'השכונה והשכנים' שלנו,הם אומרים. במקום שבו יש שקרים אנחנו נביא עובדות. במקום שבו יש תעמולה אנחנו נביא את האמת.

הצטרפו אלינו לשידור הבכורה – כעת באתר 'כיכר השבת' ובכל פלטפורמות הדיגיטל.