לא יאומן: איש 'הפלג' בחר בחמינאי ל'איש השבוע' בגלל 'הציונים' ועורר סערה אדירה | צפו ב'כיפות שחורות'

סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל "כיפות שחורות" לדיון שבמהרה הפך לנפיץ | מההקלטות הדרמטיות של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, דרך האמירה הקשה של האדמו"ר מסאטמר על "הציונים הרוצחים", ועד לרגע שבו נציג 'הפלג' השווה את הציונות לאסלאם הקיצוני | חברי הפאנל: ח"כ ולדימיר בליאק; עו"ד אלי נכט; הרב שלום אריאל ומשה מנס • צפו בתוכנית (אולפן כיכר)

"כיפות שחורות" | התוכנית החמישית

תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שמסעירה את המגזר החרדי בפרק נוסף וטעון במיוחד ב'אולפני כיכר', כמדי יום שלישי, בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ומשחק אסוציאציות מאתגר.

חברי הפאנל השבוע:

  • ח"כ ולדימיר בליאק - מ'יש עתיד', מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, שטען כי הוא "בלוף" שנועד להחזיר תקציבים.
  • עו"ד אלי נכט - סגן ראש עיריית אשדוד, שהציג קו תקיף נגד ה"השתמטות" והשווה את לומדי התורה ל"הפועל בני עי"ש".
  • הרב שלום ארויאל - איש '', שטען כי המדינה היא "מדינת גויים" וכי הציונות היא דת מחליפה ליהדות.
  • משה מנס - איש תקשורת חרדי, שניסה להציג את הקול השפוי וטען כי הקיצוניות של 'הפלג' פוגעת בפתרונות האמיתיים.

השבוע בתוכנית:

  • אנ"ש (סערת ההקלטות) - הדיון נפתח בחשיפת ההקלטות של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, בהן כינה את הטוענים שהוא בעד גיוס כ"טיפשים ורשעים". משה מנס טען כי ההדלפה הגיעה מגורמים קיצוניים שרוצים "לפוצץ את הכל", בעוד הרב אריאל התעקש כי מדובר בקונצנזוס חרדי של "נמות ולא נתגייס". ח"כ בליאק הפתיע כשטען שגם הממשלה לא באמת רוצה לגייס חרדים אלא רק "להחזיר את ההנחות במעונות".
  • נייעס חרדי (האדמו"ר מסאטמר) - דבריו של האדמו"ר מסאטמר כי "הציונים רוצחים" בעקבות אירועי הדריסה, הציתו את האולפן. אלי נכט טען כי דברי האדמו"ר "לא רלוונטיים", אך הרב אריאל האשים את החברה הישראלית ב"נרמול רצח" של מפגינים. העימות החריף כאשר נכט הטיח באריאל: "אתם שולחים את הילדים כצאן לטבח".
  • חרדים לכיס (האולטימטום של סמוטריץ') - על רקע איומי התקציב, ח"כ בליאק סיפק תחזית פוליטית קודרת וטען כי הכנסת תיתפזר בסוף מרץ והבחירות יתקיימו ביוני. הוויכוח גלש לשאלת התקציבים, כאשר נציג 'הפלג' הצהיר כי הוא מוכן לוותר על הכל ו"למות ולא להתגייס", אמירה שהקפיצה את יתר חברי הפאנל.

עוד בפאנל:

  • מי היה איש השבוע שלהם? אלי נכט בחר בהוריו של החלל רן גוילי; משה מנס בחר באנשי זק"א וחברה קדישא; ח"כ בליאק בחר ברפ"ק רינת סבן שעמדה מול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר; והרב שלום אריאל הדהים את האולפן כשבחר בעלי חמינאי, מנהיג איראן, כדי להשוות בין האסלאם שמנסה להחליף את היהדות לבין הציונות כ"דת מחליפה".
  • ובפינת האסוציאציות - מה חשב אלי נכט על בחורי הישיבות (וההשוואה המקוממת לכדורגלנים בליגות נמוכות)? ואיך הגיב ח"כ בליאק לתמונת רה"מ נתניהו בבית המשפט?

צפו בתוכנית הסוערת בראשית הכתבה

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

כן (51%)

לא (49%)

16
מה הרעיון בלהביא את ולאדמיר בליאק מיש עתיד מתעב חרדי חולני מהזן הבולשביקי המוכר... למה? למה? למה?
טרוצקי
צודק. אויבים מרים של חרדים צריך להיות קו אדום!!!!!
אין עתיד לשנאה
למה לא, מה אתה רוצה ערוץ 14? כולם רק ביבי כמו מפגרים??
מגוון דעות רחב!
וואו, באמת… ביקורת על מישהו אחד = אוטומטית ערוץ 14 ו’ביבי מפגר’? אולי לפני שממציאים תיאוריות קונספירציה כדאי פשוט לחשוב קצת לבד
דני
כל ביקורת על מישהו אחד ≠ ‘ביבי מפגר’ ולא ערוץ 14 אולי תתחיל להפריד בין אנשים למיתוסים לפני שאתה עושה סלט פוליטי מטופש
חיים
אז למה לא הבאתם את יואליש קרויס? צבועים שכמותכם
יעקב
מצטרף לתמיהה. זוכרים את ההשמצות שלו על החרדים ככת שרוצה רק כסף. והתלונן שבמודיעין בו הוא גר יש יותר מידי בתי כנסת. ספק יהודי
חיים עירוני
15
אני חילוני ומנסה להבין רוב החרדים מסכימים עם איש הפלג באולפן? הוא באמת קיצוני או שתכלס הוא מייצג??
נועם
נראה שאתה מנסה להבין את הציבור החרדי מצילומי אולפן זה לא מספיק כדי להסיק על 'רוב' או 'קיצוניות' המציאות הרבה יותר מורכבת
עובדיה
אני לא חילוני ומנסה להבין. ליברמן האנטישמי שרוצה לזרוק את החרדים לזבלה הוא באמת קיצוני או שתכלס הוא מייצג? לפיד ששונא חרדים ומשווה אותם לחיות בספארי הוא באמת קיצוני או שתכלס הוא מייצג?? לשנים מעל ל-30 מנדטים
חבר דשואל
למעשה רוב החרדים מסכימים עם איש הפלג אך הם לא מציגים זאת ברבים כי הם זקוקים לכספי המדינה ולכן הם לא מראים זאת בגלוי . הדבר דומה למעשה גם אצל הערבים .החמאס רוצח יהודים וקורא להשמדת ישראל אך ערביי ישראל לא עושים זאת יש ביטוח לאומי יש מקומות עבודה וישנן עוד טובות הנאה שעלולים להפסיד.
משה קליינר
14
נמות ולא נתגייס תפנימו תבינו תכניסו לראש דייייי כבר תעזבו אותנו בשקט אנשים רעים
אנונימוס
אנשים שואלים מדוע באו אסונות על הציבור שלנו .אך לידיעה " ברית כרותה לשפתיים" אסור לפתוח פה לשטן כי מה שלמעשה קורה הוא -נמות.
משה קליינר
לחשוב שאם נשאל ‘למה קרו אסונות’ נמות? זו הכללה מיותרת ופחד חסר יסוד אמונה אמיתית מלמדת להבין את המציאות ולא לברוח ממנה
טל
13
נו באמת, לא מצאתם אדם פחות פרובוקטיבי להביא לאולפן מאשר העצניק הזה? כל מה שהוא מחפש זה לעורר פרובוקציות, בעצם זה השיטה המרכזית של הפלג לעשות בלאגן כמה שיותר ולא לקחת אחריות על כלום... בא לי להקיא
אברך ליטאי ממורמר
12
זו הכללה פשוטה שממעיטה בחשיבות החוק. גם אם יש מניעים כלכליים החוק נועד גם לשרת את ביטחון המדינה והסדר הציבורי להפוך את הכול ל"בלוף" זה לזלזל במוסדות המדינה
יוסף
11
ההתייחסות לחרדים כ"השתמטות" היא פוגענית ומקטינה את ההקשר התורני והחינוכי תלמידי הישיבות אינם "מתנערים" הם חלק ממסגרת חינוכית וחברתית שמשרתת את הקהילה
חדד
10
נכט מדבר על 'השתמטות'? תלמידי הישיבות אינם מתחמקים הם לומדים תורה כחלק ממסגרת חינוכית וחברתית השוואה לילדים בליגות נמוכות? פוגענית ומזלזלת לדבריו דברי האדמו"ר 'לא רלוונטיים'? פסילה של קול קהילתי חזק פוגעת במוסדות דתיים. וכשמשווים ילדים ל'צאן לטבח'? מטעה ומסית מדובר בחינוך תורני לא בקרב
ינון
9
אל תגזים זה לא ‘בלוף’ זו מסגרת חוקית שמאזנת עניינים
חנניה
כישלון חרדי לשווק את החוק האמיתי הזה כמו שצריך, וגם בזה אשמים חברי הכנסת החרדים.
כישלון חרדי!
8
" אַשְׁרֵי הָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים לֹא עָמָד, וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב." " תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאותּוֹרַת אֱמֶת נָתַן לְעַמּוֹ אֵל עַל יָד נְבִיאוֹ נֶאֱמַן בֵּיתוֹ. לֹא יַחֲלִיף הָאֵל וְלֹא יָמִיר דָּתוֹ, לְעוֹלָמִים, לְעוֹלָמִים, לְעוֹלָמִים
בן
7
כל ההכללות של בליאק ונכט מסיטות את הציבור ומזלזלות בתורה ובחינוך התורני אמונה ומסגרת לימודית אינן ‘השתמטות’ הן ערך עליון שמחייב להבין להקשיב ולכבד לא לפסול או להפחיד
יאיר
6
‏לא קראתי את הכתבה ולא הסתכלתי בסרטון, אבל אני חושב שזה חילול השם ענק להביא אנשים חרדים לאולפן אם דעות כל-כך הזויות. ‏צריך להבין שהצופה עלול להסתכל על החרדים בצורה מעוותת ביותר בגלל שמראיינים אדם כזה.
משה
5
לפי דיווחים דרמטיים חמינאי בדרך לפיסורה עולמית העולם כולו עוצר נשימה וכמובן אמונה ביטחונית אמריקאית תציל אותו מהאמבטיות הפושרות
שמעון
4
הנה כותרת יותר נכונה ופחות מסוכנת "נחיה ו..." למה? כי יש אנשים על גבול הדיכאון שעלולים חלילה לבצע את זה בלי קשר לגיוס. פשוט להתאבד. כמו זה שטיפס גבוה וקפץ ונהרג. כדי שימחאו לו כפיים. די. הפסיקו מיד! רדו מהסיסמא הרעה הזאת!
נמות ו...
3
ש"ס ודגל התורה תומכים בחוק כדי לשמור על פשרות שמאפשרות לימוד תורה חלקי ולשמור על השפעה ציבורית. אגודת ישראל מתנגדת כל גיוס פוגע בלימוד התורה ובעקרונות הקהילה
פרקש
2
על הפלג נאמר - כשהם יורדים, עד התהום הם יורדים !
אברך מבית שמש
1
תכנית שמגדילה את הקרע?
ישראל

