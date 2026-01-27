הלם בפאנל השבועי לא יאומן: איש 'הפלג' בחר בחמינאי ל'איש השבוע' בגלל 'הציונים' ועורר סערה אדירה | צפו ב'כיפות שחורות' סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל "כיפות שחורות" לדיון שבמהרה הפך לנפיץ | מההקלטות הדרמטיות של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, דרך האמירה הקשה של האדמו"ר מסאטמר על "הציונים הרוצחים", ועד לרגע שבו נציג 'הפלג' השווה את הציונות לאסלאם הקיצוני | חברי הפאנל: ח"כ ולדימיר בליאק; עו"ד אלי נכט; הרב שלום אריאל ומשה מנס • צפו בתוכנית (אולפן כיכר)

