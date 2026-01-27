"כיפות שחורות" | התוכנית החמישית
תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שמסעירה את המגזר החרדי בפרק נוסף וטעון במיוחד ב'אולפני כיכר', כמדי יום שלישי, בהנחיית יוסי סרגובסקי.
הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ומשחק אסוציאציות מאתגר.
חברי הפאנל השבוע:
- ח"כ ולדימיר בליאק - מ'יש עתיד', מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, שטען כי חוק הגיוס הוא "בלוף" שנועד להחזיר תקציבים.
- עו"ד אלי נכט - סגן ראש עיריית אשדוד, שהציג קו תקיף נגד ה"השתמטות" והשווה את לומדי התורה ל"הפועל בני עי"ש".
- הרב שלום ארויאל - איש 'הפלג הירושלמי', שטען כי המדינה היא "מדינת גויים" וכי הציונות היא דת מחליפה ליהדות.
- משה מנס - איש תקשורת חרדי, שניסה להציג את הקול השפוי וטען כי הקיצוניות של 'הפלג' פוגעת בפתרונות האמיתיים.
השבוע בתוכנית:
- אנ"ש (סערת ההקלטות) - הדיון נפתח בחשיפת ההקלטות של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, בהן כינה את הטוענים שהוא בעד גיוס כ"טיפשים ורשעים". משה מנס טען כי ההדלפה הגיעה מגורמים קיצוניים שרוצים "לפוצץ את הכל", בעוד הרב אריאל התעקש כי מדובר בקונצנזוס חרדי של "נמות ולא נתגייס". ח"כ בליאק הפתיע כשטען שגם הממשלה לא באמת רוצה לגייס חרדים אלא רק "להחזיר את ההנחות במעונות".
- נייעס חרדי (האדמו"ר מסאטמר) - דבריו של האדמו"ר מסאטמר כי "הציונים רוצחים" בעקבות אירועי הדריסה, הציתו את האולפן. אלי נכט טען כי דברי האדמו"ר "לא רלוונטיים", אך הרב אריאל האשים את החברה הישראלית ב"נרמול רצח" של מפגינים. העימות החריף כאשר נכט הטיח באריאל: "אתם שולחים את הילדים כצאן לטבח".
- חרדים לכיס (האולטימטום של סמוטריץ') - על רקע איומי התקציב, ח"כ בליאק סיפק תחזית פוליטית קודרת וטען כי הכנסת תיתפזר בסוף מרץ והבחירות יתקיימו ביוני. הוויכוח גלש לשאלת התקציבים, כאשר נציג 'הפלג' הצהיר כי הוא מוכן לוותר על הכל ו"למות ולא להתגייס", אמירה שהקפיצה את יתר חברי הפאנל.
עוד בפאנל:
- מי היה איש השבוע שלהם? אלי נכט בחר בהוריו של החלל רן גוילי; משה מנס בחר באנשי זק"א וחברה קדישא; ח"כ בליאק בחר ברפ"ק רינת סבן שעמדה מול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר; והרב שלום אריאל הדהים את האולפן כשבחר בעלי חמינאי, מנהיג איראן, כדי להשוות בין האסלאם שמנסה להחליף את היהדות לבין הציונות כ"דת מחליפה".
- ובפינת האסוציאציות - מה חשב אלי נכט על בחורי הישיבות (וההשוואה המקוממת לכדורגלנים בליגות נמוכות)? ואיך הגיב ח"כ בליאק לתמונת רה"מ נתניהו בבית המשפט?
צפו בתוכנית הסוערת בראשית הכתבה
קרדיטים >>
- תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
- בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
- מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן
