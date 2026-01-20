תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שמסעירה את המגזר החרדי בפרק סוער במיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.
הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות
והשבוע, חברי הפאנל:
- הרב חיים עוזר ג'י - איש 'הפלג הירושלמי'
- הרב אברהם סתיו - הוגה דעות ורב בציונות הדתית
- אלי דן - עיתונאי ואיש תקשורת
- כפיר היימן - מוביל במפלגת 'המילואימניקים'
על הסדר:
עוד בפאנל: מי איש השבוע שלהם?
- הרב אברהם סתיו בחר בחגי לובר, האב השכול שריגש את המדינה;
- הרב חיים עוזר בחר בציניות בשופטת ששחררה נהג דורס;
- כפיר היימן הפתיע עם מאמן מנצ'סטר יונייטד.
ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש המילואים על "חטיבת חשמונאים"? , ואיך הגיב הרב אברהם סתיו כשראה את תמונת גדולי ישראל (הרב דוב לנדו והראש"ל)?.
קרדיטים >>
תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן
0 תגובות