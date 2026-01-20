כיכר השבת
סערה סביב מכתב הסטייפלר

"אם הייתם יודעים כמה קדושה יש בצבא - הייתם רצים להתגייס"; פאנל "כיפות שחורות" - מתפוצץ • צפו

סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון טעון במיוחד בתוכנית "כיפות שחורות". מאסון המעון והוויכוח על מחיר האוטונומיה, דרך העימות החזיתי בין איש הפלג למילואימניק על ה-DNA של צה"ל, ועד לתיעוד האלימות בהפגנות והמסר של הסטייפלר | חברי הפאנל: הרב חיים עוזר ג'י - מ'הפלג'; הרב אברהם סתיו - מרבני הציונות הדתית; אלי דן - איש תקשורת; וכפיר היימן - ממפלגת 'המילואימניקים' • צפו

תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית שמסעירה את המגזר החרדי בפרק סוער במיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות

והשבוע, חברי הפאנל:

  • הרב חיים עוזר ג'י - איש 'הפלג הירושלמי'
  • הרב אברהם סתיו - הוגה דעות ורב בציונות הדתית
  • אלי דן - עיתונאי ואיש תקשורת
  • כפיר היימן - מוביל במפלגת 'המילואימניקים'

על הסדר:

  • חרדים לכיס (אסון המעונות) - הדיון נפתח בטונים צורמים סביב הטרגדיה במעון הלא-מפוקח. בעוד אלי דן וכפיר היימן דרשו לקיחת אחריות ופיקוח מדינתי , איש הפלג הרב חיים עוזר הטיל פצצה באולפן כשהצהיר: "הדרך היחידה שלנו בתור אוטונומיה... אם זה מחיר כדי להישאר יהודים מאמינים - נמות ולא נתחלן".

  • אנ"ש (הציטוט של הסטייפלר) - בפינה זו נחשף ציטוט נדיר המיוחס לסטייפלר, לפיו "הצבא עצמו אינו מקלקל" אך האווירה מסביב מדרדרת. הדברים הובילו לקרב על הזהות: הרב סתיו טען שאם החרדים היו יודעים כמה קדושה יש בצבא הם היו "רצים לשם" , אך נציג הפלג התעקש שה-DNA הצבאי משנה את הגדרת היהדות מ"תורה ומצוות" ל"ישראליות" גרידא.

  • נייעס חרדי (נתוני הגיוס) - הנתונים שנחשפו על 90,000 חייבי גיוס עוררו סערה בפאנל. כפיר היימן תקף את הנתונים וכינה אותם "בלופים של עסקנים", בטענה שרוב המשתמטים הם חרדים. מנגד, אלי דן קרא לזהירות וטען ש"משל השועל והדגים" רלוונטי לניסיונות הגיוס.

  • רץ ברשת (תיעוד האלימות) - בפינה זו הוצג תיעוד קשה של מפגין דוחף אדם מבוגר תחת גלגלי רכב. חברי הפאנל הזדעזעו מהאנרכיה, אך הרב חיים עוזר טען להגנה עצמית מול נהגים שמנסים "לפרק את ההפגנה באלימות".

      • עוד בפאנל: מי איש השבוע שלהם?

      • הרב אברהם סתיו בחר בחגי לובר, האב השכול שריגש את המדינה;
      • הרב חיים עוזר בחר בציניות בשופטת ששחררה נהג דורס;
      • כפיר היימן הפתיע עם מאמן מנצ'סטר יונייטד.

        • ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש המילואים על "חטיבת חשמונאים"? , ואיך הגיב הרב אברהם סתיו כשראה את תמונת גדולי ישראל (הרב דוב לנדו והראש"ל)?.

        קרדיטים >>

        תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

        בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

        מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

      אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

      1
      למה עוד פעם את העוזר הזה?
      משה

