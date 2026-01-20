סערה סביב מכתב הסטייפלר "אם הייתם יודעים כמה קדושה יש בצבא - הייתם רצים להתגייס"; פאנל "כיפות שחורות" - מתפוצץ • צפו סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון טעון במיוחד בתוכנית "כיפות שחורות". מאסון המעון והוויכוח על מחיר האוטונומיה, דרך העימות החזיתי בין איש הפלג למילואימניק על ה-DNA של צה"ל, ועד לתיעוד האלימות בהפגנות והמסר של הסטייפלר | חברי הפאנל: הרב חיים עוזר ג'י - מ'הפלג'; הרב אברהם סתיו - מרבני הציונות הדתית; אלי דן - איש תקשורת; וכפיר היימן - ממפלגת 'המילואימניקים' • צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:54