שלום ושבוע טוב וברוכים הנמצאים לתוכנית "דבר השבוע" עם משה מנס. הערב החלטנו להשאיר את כל החדשות הרעות בצד ולהתמקד במה שנקרא אסקפיזם (ובעברית: בורחנות). מחקר מאוניברסיטת לידס מצא כי צפייה בסרטוני חיות חמודות במשך כ-30 דקות מפחיתה את לחץ הדם, קצב הלב ורמות החרדה בעד 50%. חדשות רעות ומלחמות יש מספיק אז אנחנו נספק לכם אתנחתה איכותית שתעסוק בסרטוני חתולים, ידיעות ומידע בריאות ומה קורה מחוץ לכדור האחרץ שלנו. ניקח אתכם עד הירח (ובחזרה)

'לפנצאון': הומור חרדי נושך עם יוסי חיים מימון

משה מנס ויוסי חיים מימון פתחו את השבוע עם זווית משעשעת על הכותרות המוזרות של הימים האחרונים:

רחובות על שם נשים בבני ברק: על ההצעה לקרוא רחוב על שם שרה נתניהו, עקץ מימון: "הרחוב לידו כנראה ייקרא 'יד שרה', והוא יהיה פעיל רק בצד ימין... צד שמאל חסום"

אזעקות בטעם גלידה: על החלטת מד"א לשנות את צליל הסירנות: "המחירים של הגלידה היום מייצרים יותר פאניקה מהסירנה. חוץ מזה, יש הרבה במשותף לפצועי מלחמה ולאוטו גלידה – שניהם חטפו כדורים".

יהדות התורה והפיצול: על הדיווחים שרכבו של בבצ'יק נצפה בחוף הצוק: "טסלה לא יכולה לנסוע בחול, ואייכלר? האתגר הראשון שלו כסגן שר התקשורת יהיה לייצר תקשורת עם גפני".

המרוץ לירח 2026: אלחנן טוויג מעדכן מהזירה העולמית

אלחנן טוויג הביא לנו את תמונת המצב המעודכנת של "מלחמת הכוכבים" המודרנית. אנחנו בשנת 2026, והמאבק בין ארה"ב לסין על השליטה בחלל רותח:

תוכנית ארטמיס: באפריל 2026 מתוכנן שיגור "ארטמיס 2", המשימה המאוישת הראשונה שתקיף את הירח מזה למעלה מ-50 שנה. בשיחה דיברנו על ההסטוריה ועל הקורה בימים אלו.

זריקות הרזייה: פתרון קסם או סכנה בריאותית?

יוסי עבדו התארח כדי לדון באחת הסוגיות הבוערות: זריקות ההרזיה. בעוד רבים רואים בהן "זבנג וגמרנו", עבדו מתריע מפני הסכנות שבדיאטה ללא תוכנית מסודרת.

"ירידה דרסטית במשקל ללא ליווי מקצועי עלולה לגרום לאובדן מסת שריר קריטית, תופעות לוואי קשות וכאבים כרוניים", מסביר עבדו. "חשוב להבין שזריקה היא לא תחליף לאורח חיים".

"הוראות היצרן" של גוף האדם: הראיון עם פרופ' יובל חלד

גולת הכותרת של התוכנית הייתה השיחה המרתקת של משה מנס עם פרופ' יובל חלד, מבכירי הפיזיולוגים בישראל. חלד הציב שאלה מטלטלת: למה אנחנו מקצרים לעצמנו את החיים בעשור שלם?

"האדם הממוצע חי בניגוד מוחלט לדי-אן-איי שלו", קובע פרופ' חלד. "המוח שלנו עדיין חושב שהוא בג'ונגל, לכן הוא שולח אותנו לנוח כדי לאגור אנרגיה ולאכול כמה שיותר. אבל בעולם המודרני, שבו אין צורך לצוד את האוכל שלנו, התכנות הזה הופך למלכודת מוות".

פרופ' חלד מסמן 4 עמודי תווך לחיים ארוכים:

תנועה כדרך חיים: "אל תלכו לחדר כושר כי אתם 'חייבים'. תעלו במדרגות, לכו ברגל לקניות. מי שמתחיל לזוז מפחית ב-20% את הסיכון לתמותה".תזונה (כלל ה-80%): "הרמב"ם אמר את זה לפנינו – תקומו כשאתם שבעים ב-80%. המזון האולטרה-מעובד הוא רעל שגורם ל-30% מהמחלות הכרוניות". מיתוס השינה: "אי אפשר 'להשלים' שעות שינה בשבת. אם חסרה לכם שעה בכל לילה, ידרשו שבועות כדי לתקן את הנזק למערכת החיסון". נפש וחוסן: "פעילות גופנית מפחיתה דיכאון יותר מתרופות. בנוסף, חשיפה ל'סטרס חיובי' כמו מקלחות קרות מאמנת את המוח להתמודד עם הלחצים של החיים".

ולסיום: מנת האסקפיזם המובטחת

כדי לסיים בחיוך, התוכנית נחתמה במצעד סרטוני חתולים וכלבים – חתולים במגלשות וכלבים בדרמות קומיות. המצעד מוקדש באהבה למאלפוי לודמיר, תזכורת לכך שלפעמים, בשביל הבריאות, צריך פשוט להסתכל על משהו חמוד ולנשום עמוק.