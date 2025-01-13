איכות חיים

יוסי חיים מימון בהומור ציני על רחוב "יד שרה" והטסלה של בבצ'יק | אלחנן טוויג על המרוץ הדרמטי לירח ב-2026 | יוסי עבדו חושף את האמת המפחידה על זריקות ההרזיה | והפיזיולוג הראשי של צה"ל, פרופ' יובל חלד, מגלה למה המוח שלנו רוצה שנאכל בורקס ואיך מרוויחים עוד 18 שנה לחיות | לסיום התוכנית המרתקת נביא את הסרטונים שיקרעו אתכם מצחוק | צפו (דבר השבוע)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים חדשים אודות איכות החיים בערים הגדולות בישראל בשנת 2023 | הסקר בחן 90 מדדים שונים ב-18 הערים הגדולות בישראל | מי העיר המובילה ומי העיר שסוגרת את הרשימה? (חדשות בארץ)
טובי המוחות בארץ ובעולם שקדו במשך חודשים ארוכים על פיתוח מיזמים טכנולוגיים מורכבים במטרה להקל על חייכם ולשדרג את איכותם. מפעם לפעם אנו נחשפים לעוד פיתוחים ייחודים שעברו כברת דרך ומוגשים לציבור, כדי להעניק לו פיסה נוספת של שלווה, אוטופיה קטנה באוטוסטרדת היומיום. ההמתנה והסבלנות, מסתבר, שווים לפעמים (צרכנות, שיווקי)
מדד איכות החיים של ארגון ה-OECD קובע: ישראל מדורגת במקום החמישי בתחום הבריאות. לעומת זאת, בתחום איכות החיים ישראל נסוגה למקום ה25 מתוך שלושים ושישה המדינות החברות בארגון. שר הבריאות יעקב ליצמן: העליה מבטאת את מיקומה הנכון של מערכת הבריאות בישראל, הנמצאת במגמת עלייה והשקעה רבה. (משפחה, בריאות)