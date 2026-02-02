כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

בני ברק היא לא רהט, למרות שבשניהם אין משילות | הטייס שנתבע על כך שהציל נוסעים

הטייס הצליח להנחית את המטוס בנחיתת האונס אך קיבל תביעה של מליון וחצי דולר על הנזקים למטוס • אישה מתלוננת, עשו כנס שלם לבעלי עסקים ושכחו את מי שמנהל בפועל את כל העסקים: ציבור הנשים  • יעקב וידר מסביר למה בני ברק היא לא רהט והאם יש משילות בעיר החרדית, ואיך קרה שירושלים הגיעה למקום האחרון במדד איכות החיים? • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

מה גורם ליעקב וידר להתקומם מול ההשוואה בין לרהט? למה אשת העסקים החרדית, שמנהלת עשרות עובדים, מצאה את עצמה מחוץ לדלתות הוועידה המקצועית? ואיך הפך טייס גיבור שהציל 167 נוסעים בנחיתת אונס לנתבע במיליוני דולרים?

היום בתוכנית "" עם משה מנס, אנחנו צוללים לעומק הנושאים שבוערים במגזר ומחוצה לו: מהנתונים המטלטלים של הלמ"ס ששלחו את ירושלים לתחתית מדד איכות החיים, דרך הדילמה המוסרית של עולם התעופה, ועד לפריצות הדרך המדעיות שנותנות תקווה לעולם. צפו בתוכנית המלאה.

"הייתי הכל, חוץ מנוכחת": קולן של נשות העסקים

ביקורת שהתקבלה על אחד מכנסי העסקים הגדולים למגזר החרדי ועליו כתבה אישה חרדית: "אני המזכירה, הצלמת, האדריכלית והמעצבת – אבל בכנס לא היה לי מקום". מכתב כואב חושף את הפער הבלתי נתפס שבו נשים חרדיות הן המנוע הכלכלי מאחורי העסק, אך נותרות מחוץ לדלתות הוועידות המקצועיות. האומנם? בהמשך נעסוק בנושא בהרחבה.

המלכה, הסגנית והתעלומה של פתח תקווה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד איכות החיים ל-2024, והנתונים מטלטלים:

  • כפר סבא היא המלכה החדשה של ישראל.
  • רמת גן מזנבת בה מאחור עם נתוני תעסוקה וחינוך מרשימים. ירושלים? הבירה צוללת למקום האחרון והמדאיג.

ובפינת התעלומה: הלמ"ס טוענת שפתח תקווה שיפרה את מיקומה, אבל באולפן מעלים שאלה קיומית: האם פתח תקווה בכלל קיימת, או שמדובר בפיקציה סטטיסטית שנועדה לנפח את הממוצע הארצי?

רץ ברשת: הגיבור שהפך למטרה

הסיפור שמשגע את עולם התעופה מגיע מרוסיה. סרגיי בלוב, טייס שהציל 167 נוסעים בנחיתת אונס הירואית בלב שדה חיטה, מוצא את עצמו מול שוקת שבורה. במקום מדליות, הוא קיבל מכתב פיטורים ותביעת ענק של 1.5 מיליון דולר.

"האם טייס יחשוב פעמיים לפני שיציל חיים כי הוא מפחד מהחשבון בבנק?" – דיון סוער על הדילמה שבין רכוש לחיי אדם.

מבזק חדשות מה קרה בעולם בזמן שישנתם?

  • בגבול הצפון: צה"ל כותש מטרות חיזבאללה בעומק לבנון.
  • במעבדות: פריצת דרך רפואית בגרמניה – חיסון מותאם אישית שמעלים גידולי סרטן.
  • בחלל: נאס"א ו-OpenAI משלבות כוחות במסלול סביב הירח.
  • בטכנולוגיה: מצלמות חדשות במטוסים, אדים על החלונות וכלי הטיס המסתורי "קאימן".

נכון בני ברק אינה רהט ולא תהיה אבל ככל שהציבור גדל ואין פתרון לצעירים שלא תואמים, בני ברק תראה יותר ויותר כמו רהט. כולנו זוכרים את שריפת האוטובוס ונערי האיקסים והפיצוצים בפורים. תודה, נא למסור לרבנים
