מה גורם ליעקב וידר להתקומם מול ההשוואה בין בני ברק לרהט? למה אשת העסקים החרדית, שמנהלת עשרות עובדים, מצאה את עצמה מחוץ לדלתות הוועידה המקצועית? ואיך הפך טייס גיבור שהציל 167 נוסעים בנחיתת אונס לנתבע במיליוני דולרים?

היום בתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס, אנחנו צוללים לעומק הנושאים שבוערים במגזר ומחוצה לו: מהנתונים המטלטלים של הלמ"ס ששלחו את ירושלים לתחתית מדד איכות החיים, דרך הדילמה המוסרית של עולם התעופה, ועד לפריצות הדרך המדעיות שנותנות תקווה לעולם. צפו בתוכנית המלאה.

"הייתי הכל, חוץ מנוכחת": קולן של נשות העסקים

ביקורת שהתקבלה על אחד מכנסי העסקים הגדולים למגזר החרדי ועליו כתבה אישה חרדית: "אני המזכירה, הצלמת, האדריכלית והמעצבת – אבל בכנס לא היה לי מקום". מכתב כואב חושף את הפער הבלתי נתפס שבו נשים חרדיות הן המנוע הכלכלי מאחורי העסק, אך נותרות מחוץ לדלתות הוועידות המקצועיות. האומנם? בהמשך נעסוק בנושא בהרחבה.

המלכה, הסגנית והתעלומה של פתח תקווה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד איכות החיים ל-2024, והנתונים מטלטלים:

כפר סבא היא המלכה החדשה של ישראל.

היא המלכה החדשה של ישראל. רמת גן מזנבת בה מאחור עם נתוני תעסוקה וחינוך מרשימים. ירושלים? הבירה צוללת למקום האחרון והמדאיג.

ובפינת התעלומה: הלמ"ס טוענת שפתח תקווה שיפרה את מיקומה, אבל באולפן מעלים שאלה קיומית: האם פתח תקווה בכלל קיימת, או שמדובר בפיקציה סטטיסטית שנועדה לנפח את הממוצע הארצי?

רץ ברשת: הגיבור שהפך למטרה

הסיפור שמשגע את עולם התעופה מגיע מרוסיה. סרגיי בלוב, טייס שהציל 167 נוסעים בנחיתת אונס הירואית בלב שדה חיטה, מוצא את עצמו מול שוקת שבורה. במקום מדליות, הוא קיבל מכתב פיטורים ותביעת ענק של 1.5 מיליון דולר.

"האם טייס יחשוב פעמיים לפני שיציל חיים כי הוא מפחד מהחשבון בבנק?" – דיון סוער על הדילמה שבין רכוש לחיי אדם.

מבזק חדשות מה קרה בעולם בזמן שישנתם?