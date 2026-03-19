"הסתה פומבית" | אברך ממודיעין עילית תלה שלטים בחלון ביתו - ונעצר

השלטים שנתלו (צילום: דוברות המשטרה)

אברך חרדי ממודיעין עילית נעצר הבוקר (חמישי) על ידי המשטרה בשל שלטים שהוא תלה על חלון ביתו כנגד גיוס לצה"ל.

העילה למעצר האברך על פי המשטרה, היא בשל חשד להסתה פומבית כלפי כוחות הביטחון השונים. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

השוטרים שהיו הבוקר בסיור במודיעין עילית, הבחינו בשילוט תלוי לעיני כל באחד הבניינים שברחוב משך חכמה ובאחד מהשלטים תוכן בזו הלשון - 'גיוס התנדבות ועבודה בצבא השמד במשטרה ובשירות לאומי ואזרחי בכל שם וכינוי שיקראו להם דינם יהרג ואל יעבור!..'.

בעקבות הטענות ל'הסתה' זו נגד כוחות הביטחון, עצרו השוטרים את החשוד (30) שמתגורר בדירה, על אף ניסיונותיו להתעלם ולחמוק מהשוטרים תוך התעלמות מדרישותיהם, והוא הועבר לחקירה בתחנת מודיעין עילית של מרחב שומרון.

10
אויש נו זה מה שיש לכם לעשות במלחמה? לעצור אנשים שתלו שלט על חלון ביתם?
אבי
9
דמוקרטיה.....!
יהודי
8
זו לא הסתה לכלום, אין בזה שום בעיה חוקית, כנראה איזה 'צדיק' הלשין עליו.
יאיר
7
ושהשמאש מסית לסרבנות לא יעשו כלום
נו
6
אבל לשמאלנים במשחק כדור רגל מותר ללבוש חולצות שמקללות את השוטרים
רבקי
5
סתם עצרו אותו ופתחו תיק חקירה ושוחרר לביתו והתבקש להסיר את השלטים. משועממים אין בזה כלום כל הכבוד לו זו זכותו להביע את דעתו הדמוקרטית. אלו שהלכו להפגין נגד המלחמה באיראן מותר להם
ניסים
4
חוצפה!! אנחנו באירן? זו מדינה דמוקרטית וזכותו להביע את דעתו!! רק בשמאל יש דיקטטורה. אם הדיעה של אי מי לא כמותם, דינו להעצר. צריך להילחם על הדמוקרטיה.
אבג
3
צביעות נקודה..
בנאדם שפוי
2
לא צריך לעצור אותו אבל הוא באמת אידיוט גמור
אברהם
1
ומה עם השלטים על רק לא ביבי שקוראים לו רוצח?
767

