"כל חייל יידע להפעיל כטב"ם": התשובה האירופית לאיום מטורקיה

שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס בוחן כטב"מים תוצרת יוון ( צילום: Γενικό Επιτελείο Στρατού )

הצבא היווני יעבור שינוי עמוק במסגרת תוכנית “צבא 2030”, כך לפי הצהרות של שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס. הדברים נאמרו בכנס פוליטי ביוון, שבו הציג את החזון שלו להפיכת הצבא היווני לצבא טכנולוגי ומתקדם יותר, המבוסס על לוחמה מודרנית, כטב"מים ויכולות עצמאיות בייצור אמצעי לחימה.

לדבריו, יוון נמצאת בעיצומו של מהלך רחב שמטרתו להפוך אותה מיבואנית נשק למדינה שמייצרת בעצמה מערכות לחימה מתקדמות. הוא התייחס במיוחד למערכת היירוט נגד כטב"מים “קנטאור”, אותה תיאר כאחת המערכות המתקדמות בעולם בתחום זה, שפותחה ביוון על ידי מהנדסים יוונים ונועדה לתת מענה לאיומים האוויריים באזור. דנדיאס התייחס גם לאיום מצד טורקיה ואמר כי “יש מדינה שמייצרת כמויות גדולות של כטב"מים ובחרה לאיים על יוון”, והוסיף כי התשובה לכך היא פיתוח מערכות הגנה מתקדמות מתוצרת מקומית. לדבריו, כל חייל חדש ילמד להשתמש בכטב"מים ויקבל הכשרה גם בהתמודדות עם איומים מצד כטב"מים, במטרה להתאים את החיילים ללוחמה המודרנית. השר הבהיר כי הידע הזה יהיה שימושי גם לאחר השירות הצבאי בשוק העבודה האזרחי.

חיילי הצבא היווני ( צילום: Γενικό Επιτελείο Στρατού )

"המטוס המתקדם בהיסטוריה"

בהמשך הציג שר ההגנה גם את שדרוג חיל האוויר היווני, שעתיד לכלול כ־200 מטוסי קרב מודרניים. לדבריו, יוון צפויה לקבל את מטוס ה־F-35 הראשון בסוף שנת 2027 או בתחילת 2028, אותו כינה “המטוס המתקדם ביותר בהיסטוריה”.

בנוסף לכך, הזכיר את שילוב מטוסי ראפאל הצרפתיים ושדרוג מטוסי F-16 לגרסת Viper, כחלק מבניית כוח אווירי חזק יותר, שלדבריו יהפוך את יוון לאחת ממעצמות האוויר הבולטות באירופה.

עוד הוסיף כי יוקם מערך מילואים גדול של כ-100 אלף חיילים מאומנים, לצד הרחבת השירות בהתנדבות לנשים ושינוי מבנה ההכשרות וההתמחויות בצבא כך שיכלול דגש על טכנולוגיה וחדשנות.

בסיום דבריו התייחס דנדיאס גם להיבט הגיאופוליטי ולפעילות הבינלאומית של יוון, וציין כי המדינה משתתפת במספר משימות מחוץ לגבולותיה, וכן מקדמת יכולות חלל חדשות, כולל עשרות לוויינים זעירים שכבר שוגרו כחלק מהרחבת העצמאות הטכנולוגית שלה בתחום התקשורת והביטחון.