סגירת מעגל: הניצול שחזר מהשבי בעזה הגיע ל-770 להודות על הנס

בר קופרשטיין שניצל בנס משבי חמאס, ביקר במרכז חב"ד העולמי 770, התפלל בחדרו של הרבי והניח תפילין | סיקור ותיעוד (בעולם)

רגע מרגש של סגירת מעגל התקיים בשכונת קראון הייטס בברוקלין, כאשר בר קופרשטיין, שניצל משבי חמאס, הגיע לביקור מיוחד ב-770 – מרכז העולמי.

במהלך הביקור נרשמו מחזות עוצמתיים של השראה והודיה. קופרשטיין סייר בנקודות המרכזיות בבניין, בהן חדרו של הרבי מליובאוויטש, חדר השידורים (WLCC) ובית הכנסת המרכזי.

הביקור נערך באירוחו של הרב מנדי קוטלרסקי ממטה חב"ד העולמי, שהקשר שלו עם קופרשטיין החל זמן קצר לאחר שחרורו מהשבי. הרב קוטלרסקי ביקר אותו במרכז הרפואי בימים שלאחר חזרתו, וכחודש לאחר מכן ליווה אותו בביקור ב"אוהל" - ציונו של הרבי.

במהלך שהותו ב-770, נכנס קופרשטיין לתפילה בחדרו של הרבי. בחדר הקדוש הוא הניח תפילין ונשא תפילה נרגשת של תודה על הנס האישי של שחרורו מהשבי.

