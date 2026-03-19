משטרה צבאית ( צילום: דו"צ )

לקראת יציאת אלפי בחורי הישיבות לחופשת חג הפסח, מפרסם ארגון 'צבע שחור' הסיוע הנחיות להתמודדות עם רשויות האכיפה וקורא להגברת הערנות למרות הירידה המדווחת בניסיונות המעצר.

מערכת ההתרעות הארצית "צבע שחור" פרסמה מסמך הנחיות מיוחד לבחורי הישיבות לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן. בארגון מציינים כי על אף שעם ישראל מצוי בתקופת מלחמה, שהובילה לירידה מסוימת בהיקף האכיפה ובניסיונות המעצר של עריקים, על בני הישיבות להמשיך ולגלות ערנות שכן מצב זה עשוי להשתנות בכל עת. במסמך מפורטות הנחיות מעשיות להתנהלות מול גורמי האכיפה. בארגון מבהירים כי ניתן לקיים שגרת חיים רגילה ואין צורך לחשוש ממפגשים אקראיים עם שוטרים, אך במקרה של חשד להגעת לוכדי עריקים לפתח הבית, מדגישים ב"צבע שחור" כי "במקרה של חשד להגעת לוכדי עריקים אל דלת הבית - אין חובה לפתוח את הדלת". כמו כן, מומלץ לתושבי הפריפריה להקפיד על דלתות נעולות.

( צילום: צבע שחור )

לצורך מתן מענה בזמן אמת, מפעיל הארגון מוקד חירום שמספרו 073-888-1234, וקורא לבחורים לשמור את המספר בחיוג מקוצר על הספרה 8. על פי ההנחיות, "בכל חשש להסגרה על ידי משטרה אזרחית, או ניסיון מעצר של עריק - בין על ידי משטרה אזרחית ובין על ידי גורם צבאי - יש לפנות באופן מיידי למוקד החירום". בנוסף, ממליצים בארגון להתייעץ עם המוקדנים לפני כל הגעה פיזית לתחנת משטרה.

לצד ההנחיות הטכניות, פנו בארגון בקריאה רוחנית לבני הישיבות השבים לביתם לאחר "זמן חורף" של לימוד. במסמך נכתב כי "בעת הזו, כאשר היהדות החרדית ניצבת במאבק על צביונן ורוחן של הישיבות הקדושות, ובשעה שכלל ישראל שרוי בסכנות רבות מפני אויבי ישראל הקמים עלינו לכלותנו - מוטלת עלינו, בני הישיבות, החובה להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה הקדושה".