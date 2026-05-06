במעמד רווי הוד, לאחר תפילת שחרית של יום ל"ג בעומר קיים האדמו"ר מויז'ניץ את המנהג העתיק והמסורתי של הירי ב'חץ וקשת' | המנהג, המיוסד על דברי חז"ל והזוהר הקדוש על כך שבזכותו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן בימיו | לאחר מכן פצח האדמו"ר בשירה תוך שהוא מעודד בעוז את הריקודים (חסידים)
ברחבת בית החסידים 'בית שלום עזריאל', בעיר הקודש טבריה העלה האדמו"ר מלעלוב ירושלים את שלהבת אש קודש בל"ג בעומר לכבוד התנא האלוקי רשב"י | המעמד המרומם, שסחף המוני חסידים ואנשי מעשה, נחתם בעריכת השולחן לכבוד היום, שם נשא האדמו"ר דברות קודש במשנת התנא האלוקי (חסידים)
אווירת 'אתרא קדישא' בלב עיר התורה | אלפי חסידים ותושבי לייקווד השתתפו במעמד הדלקת המדורה לכבוד התנא אלוקי רשב"י בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד | צפו בתיעוד ענק מניחוח ה'ח"י רוטל' ועד לאפודות הצהובות של הסדרנים | כך הועתקה ההילולא ממירון לארה"ב (חסידים)
ליל ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בבני ברק: טרם ההדלקה מסר האדמו"ר שיעור מעמיק בזוהר הקדוש. לאחר מכן, כשהוא לבוש בבגדי שבת ובגרביים לבנות כמנהגו בקודש, העלה את אבוקת האש | בסיום המעמד גזז האדמו"ר את מחלפות ראשם של ילדי החלאקה, לקול שירתם הנרגשת של החסידים בשמחת התנא האלוקי (חסידים)
האדמו"ר מצאנז ז'ימיגראד העלה בליל ל"ג בעומר את אבוקת הקודש ברחבת בית מדרשו בבני ברק | טרם ההדלקה עטף הרבי את המדורה בצמר גפן להצתה מהירה | קהל החסידים פצח בריקודים סוערים לכבוד התנא האלוקי, כשהאדמו"ר מלהיב את הלבבות בדבקות עילאית ובניגוני ההילולא המסורתיים לאורך שעות הלילה (חסידים)
כפי שלא נראה מעולם: רבבות גדשו בליל ל"ג בעומר את רחוב שמואל הנביא למעמד ההדלקה המרכזי של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר • בשל המצב הביטחוני, המתחם הורחב משמעותית כדי להכיל את כל הציבור • וגם, ההוראה המפתיעה לחסידים על הוויתור על 'מסירות הנפש' לעלייה למירון (חסידים)
קרית גת: תיעוד נרחב ממעמד ההדלקה המרכזי בחצר הקודש קרעטשניף אמש בליל ל"ג בעומר, כאשר לראשונה בתולדות החסידות ערך האדמו"ר מעמד הדלקה רשמי | המעמד התקיים במתחם הסוכה הגדולה שע"י ביהמ"ד הגדול בהשתתפות קהל רב של חסידים, רבנים ואישי ציבור, אשר רקדו ופיזזו בעוז לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עד לשעות הלילה המאוחרות (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ התכנסו אמש למעמד ההדלקה המרכזי בראשות האדמו"ר | כשהוא חבוש בקולפיק כמסורת אבותיו, העלה האדמו"ר את שלהבת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | במהלך המעמד פצחו החסידים בניגוני היום, כשהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובהתלהבות (חסידים)
האדמו"ר מדארג העלה אמש את שלהבת אש הקודש לכבוד התנא האלוקי רשב"י, במעמד שנערך בהיכל בית מדרשו הגדול | מדובר בחידוש בחסידות, כאשר לראשונה נערכה ההדלקה בתוך המבנה ולא ברחובה של עיר, כמנהג חצרות קודש רבות בשנים האחרונות | עם סיום המעמד, עברו עשרות ילדי החסידות שהגיעו לגיל שלוש, והאדמו"ר גזז את מחלפות ראשם תוך שהוא מאציל עליהם מברכות קודשו לרוב (חסידים)
מאות מתושבי העיר בני ברק, התכנסו אמש למעמד ההדלקה המרכזי של קהילת "אברכים ובני תורה" בשיכון ג' | אורח הכבוד רבה הספרדי של העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון העלה את האבוקה ועורר את הלבבות, לצד דברי חיזוק מהגר"ל פנחסי והרב מיכאל לסרי | צפו (חרדים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש את מעמד ההדלקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בעיר ביתר עילית ולא במירון כמדי שנה | המעמד המרומם נמשך עד אור הבוקר בהשתתפות קהל רב ובליווי תזמורת מורחבת | במהלך הלילה ערך האדמו"ר את הטיש ונשא מדברות קודש במשנתו של בעל ההילולא | צפו בתיעוד
מסורת של דורות: האדמו"ר מנדבורנה העלה אמש ל"ג נרות בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית נדבורנה, כמנהג אבותיו הקדושים, כשהוא לבוש בבגדי שבת | במהלך המעמד עודד האדמו"ר בעוז את השירה והריקודים לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | בסיום ההדלקה, גזז האדמו"ר את מחלפות ראשם של עשרות ילדי החלאקה שעברו לפניו להתברך (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הדליק אמש בליל ל"ג בעומר את אש הקודש בביתר עילית | בעקבות המצב הביטחוני, עבר המעמד המרכזי של החסידות מאתרא קדישא מירון לעיר התורה והחסידות בהרי יהודה | לאחר ההדלקה עברו מאות ילדי חלאק'ה להתברך מפי הקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בליל ל"ג בעומר, במעמד ההדלקה הענק שערך האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | לאחר הדלקת שלהבת אש הקודש, עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובתעצומות | בחסידות ציינו בהתרגשות מלאות שנה לשובו של האדמו"ר מהטיפול הרפואי בלוס אנג'לס, שם שהה למשך חודשיים כשכל כלל ישראל מעתיר לרפואתו | צפו (חסידים)
בלב ירושלים התלכדו הערב אלפי חסידים ומבקשי השם סביב אבוקת האש שהעלה ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | לאחר ההדלקה ערך ראש הישיבה 'לחיים טיש' מרומם, במהלכו נשא מדברות קודשו תוך שהוא מרחיב במשנתו העמוקה והזכה של בעל ההילולא (חסידים)
בצל ההגבלות ובמתכונת מצומצמת, נפתחו אירועי ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון במעמד ההדלקה המסורתי של האדמו"ר מבאיאן | רגע לפני ההדלקה, קיבל הרבי מבאיאן בקבוק שמן זית ששיגר אליו הרבי מויז'ניץ - כדי שיצוק אותו אל תוך האבוקה בשליחותו | צפו בתיעוד ענק מהר מירון השמם (חסידים)
הצלם דניאל נפוסי מגיש גלריה ראשונית מהמעמד האדיר של קידוש שם שמיים על פני רחוב שפע חיים בירושלים, כאשר רבבות אלפי ישראל מתלכדים בשעות אלו תחת אש קודשו של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, בהדלקת האבוקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד משיאו של המעמד בעת זעקת 'לבטל כל הגזירות' אשר בקעה מפי רבבות והדהדה בכל רחבי העיר (חסידים)
