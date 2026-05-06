השיירה המאובטחת של הראש"ל בלוס אנג'לס השיירה המאובטחת של הראש"ל בלוס אנג'לס 10 10 0:00 / 0:41

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא בסוף השבוע שעבר לביקור חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית, כשהוא מלווה באבטחה כבדה ושיירה מאובטחת שהצמידו לו הרשויות האמריקאיות.

הביקור מתקיים בצל המתיחות הביטחונית המתמשכת עם איראן ובעקבות אירועים אנטישמיים שהתרחשו לאחרונה בארה"ב. הראש"ל נחת בלוס אנג'לס בתחילת השבוע, שם ביקר בעשרות קהילות ומסר שיעורים בהלכה. מלוס אנג'לס המשיך הרב לביקורים נוספים ברחבי קליפורניה, דאלאס טקסס, ליקווד שבניו ג'רזי ועוד מוקדים יהודיים. במהלך הביקור, הגר"י יוסף מחזק את הדור הצעיר בכוללים, ישיבות, תלמודי תורה, בתי ספר וסמינרים.

חסימת כבישים ושיירה מאובטחת חסימת כבישים ושיירה מאובטחת 10 10 0:00 / 0:13

יצוין כי בפעם האחרונה שביקר ראשון לציון בדאלאס שבטקסס, היה לפני כחמישים שנה כאשר מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ביקר בעיר יחד עם בנו יבלחט"א הראש"ל הגר"י יוסף.

הראש"ל מחזק את תלמידי ישיבת ׳יולה׳

גורמים בקהילה היהודית בלוס אנג'לס אמרו ל'כיכר השבת' כי הרשויות המקומיות עדכנו את הקהילות על הגעתו של הראשון לציון והחליטו להצמיד לו אבטחה צמודה ושיירה מאובטחת לכל אורך הביקור.

הגאון הינוקא הדליק את האבוקה והתבשר על הולדת בנו | גלריה איציק אוחנה | 05.05.26

"הרשויות הבינו את המשמעות של הביקור של המנהיג הרוחני מישראל ולא לקחו סיכון", אמרו גורמים שעסקו בניהול הביקור: "היה נראה שהם חששו גם מהסיפור האיראני - שבצל המלחמה עם איראן גורמי טרור ינסו לנצל את הביקור הזה, ולכן הרב מאובטח 24 שעות עם שיירה מאובטחת".

הראש"ל בביקור בקהילה בדאלאס שבטקסס הראש"ל בביקור בקהילה בדאלאס שבטקסס 10 10 0:00 / 1:34

הביקור של הראש"ל בארה"ב כולל גם השתתפות במעמדים מרכזיים של הקהילות. כך למשל, הגר"י יוסף השתתף במעמד ההדלקה המרכזי של איחוד הקהילות בלוס אנג'לס בהשתתפות אלפי מתפללים, שם מסר דברי חיזוק והתעוררות לקהל הרחב.

השיירה המאובטחת של הראש"ל בארה"ב השיירה המאובטחת של הראש"ל בארה"ב 10 10 0:00 / 0:41

הביקור בארה"ב צפוי להימשך בימים הקרובים, במהלכם ימשיך הראשון לציון לחזק את הקהילות היהודיות ברחבי המדינה, בסוף השבוע ינחת הרב בישראל ובמוצאי השבת ימסור את השיעור השבועי בבית הכנסת היזדים בירושלים.